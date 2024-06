Otkazana premijera prvog filma koji je napisao AI

Filmadžije se odavno interesuju za veštačku inteligenciju, a ova je s velikog platna prešla u stvaran život i počela da piše scenarije. Premijera prvog tako napisanog filma je zbog brojnih pritužbi ipak otkazana.

Iza filma The Last Screenwriter stoji švedski reditelj Peter Luisi. Tvrdi da je u pitanju prvi koji je od početka do kraja napisala veštačka inteligencija, tačnije ChatGPT. Priča priču o Jacku, uspešnom scenaristi koji otkriva uspešnu AI tehnologiju za pisanje scenarija. Ubrzo shvata da bolje piše od njega.

Sve je počelo običnim zahtevom koji je reditelj uneo u ChatGPT. Zatražio mu je da napiše zaplet za dugometražni film u kojem scenarista shvata da je AI bolji od njega. Tražio je da bot smisli i imena likova i napiše scene za film. Kada je finalnu verziju pokazao glumcima, bili su zapanjeni koliko je dobar.

Prvo prikazivanje je trebalo da se dogodi u Londonu, ali su pritužbe počele čim je krenula promotivna kampanja. Bioskop je dobio preko 200 žalbi pre nego što je film uopšte prikazan. Premijera je potom otkazana, a film će izaći online 11. jula, i biće potpuno besplatan.

