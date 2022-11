Naš TV studio

Krajnje je vreme da otvorimo još jedan kanal komunikacije sa našim čitaocima. Preciznije rečeno, kanal koji će nam omogućiti da naši čitaoci postanu i naši gledaoci. U Redakciji smo opremili studio spreman za snimanje video-materijala koje ćemo distribuirati kroz naš YouTube kanal i na druge načine. Evo, dakle, čime smo se bavili tokom letnjih i jesenjih meseci…

Video postaje dominantni sadržaj na internetu. Trendovi u celom svetu pokazuju da će, uz značajan porast tokom prethodnih godina, ekspanzija video-sadržaja tek doći. YouTube krupnim koracima „gazi“ ka modernoj televiziji, ubacuju reklamne blokove u video sadržaje, i sve su prilike da ćemo imati pravu personalizovanu televiziju, na kojoj ćemo sami birati šta želimo da gledamo. Ako ne platimo premium pretplate, gledaćemo reklamne blokove od po 12 minuta, baš kao i na „tradicionalnoj“ televiziji.

Od podkasta do…

Proletos smo na jednom od redakcijskih sastanaka pomenuli „PC Press podkast“, što je zvučalo dobro, ali ne i toliko komplikovano. Zašto ne bismo napravili podkast – uključimo mikrofon, snimanje i to je to. Ali, nekako nam je zvučalo preskromno. Podkast u najužem smislu te reči je samo audio (mi volimo da slušamo) sadržaj koji se sluša kada korisniku to odgovara. Kovanica je nastala od Personal On Demand i broadCAST; na srpskom bi to možda zvučalo kao „Lično Na Zahtev“ i „emitoVANJE“ – LNZVANJE.

Želeli smo i sliku – „PC Press TV“ zvuči preambiciozno, možda i prekomplikovano. Ali mi baš volimo teške zadatke. Nekoliko regionalnih portala je već uveliko pokrenulo svoju video produkciju, pa smo rešili da naša strateška odluka bude investicija u TV (podcast) studio koji će vremenom rasti.

Zadatak pred nama

I tako, idemo u TV svet, želimo da pravimo video format svega onoga što radimo, nekada i strimujemo (dakle, live program iz studija), a budžet nije neograničen. Prvi korak je bio da jednu prostoriju u Redakciji pripremimo za studio, što automatski znači da će u ostatku prostora biti više guranja oko radnih stolova. Tako je prostorija od tridesetak kvadrata je dobila novu namenu – PC Press Studio. Ima dovoljnu visinu, ne plaćamo mesečni najam, ulica u kojoj se nalazimo je relativno mirna, nema previše saobraćajne buke – dobra kombinacija za početak.

Sledeći korak je bio popisivanje opreme. Nismo želeli da pravimo kompromise oko kvaliteta zvuka i slike, što je direktno značilo da će najveći deo budžeta (oko 90%) otići na audio i video tehniku i rasvetu. S obzirom na to da prostorija (za sada) nije zvučno tretirana i da ima dosta potencijalnih odbijanja zvuka, mikrofoni su morali da budu dinamički, usmereni, pa je izbor pao na Rode PodMic, koji su poslednjih godina standard za podkastere koji nemaju high-end opremu. Inače, kompanija Rode je poznata u audio svetu kao izuzetno inovativna, sa proizvodima koji donose možda i najbolji odnos cena/kvalitet. U budućnosti ćemo svakako dodati neke apsorbere, kako bi zvuk bio savršen.

Snimač zvuka i mikseta je RodeCaster Pro 2, koji se pojavio bukvalno nekoliko dana nakon što smo popisali svu željenu opremu. Prvi „pik“ nam je bio Tascam MixCast 4, izvanredna konzola za podkastere, uz koju se dobija i softver za obradu zvuka, ali kako volimo novitete, Rode nas je „ubedio“ da treba da se poigramo sa njihovom novom spravicom. I nismo pogrešili. RodeCaster Pro 2 je fantastična alatka za podkastere, gejmere, strimere i muzičare. Ukoliko vas budu zanimali detalji, objavićemo i detaljniji test.

Kamera ili foto-aparat?

Velike rasprave smo vodili oko toga da li ćemo raditi sa kamerama ili foto-aparatima. Redakcija je bila podeljena, kao da smo raspravljali o Zvezdi i Partizanu ili Android i iOS uređajima. Možda jednog dana rešimo da objavimo naše interne prepiske kako bismo vas zabavili, a do tada nam verujte da smo se baš temeljno posvetili toj problematici. Na kraju je tabor koji je bio za foto-aparate pobedio pa smo nabavili dva Canon R7 mirrorless foto-aparata koji su imali štiklirane sve specifikacije koje su nam bile potrebne. Dakle, visko kvalitet slike, pouzdan autofokus, Clean-HDMI izlaz (zbog strimovanja), dve memorijske kartice (backup je uvek važan) i relativno malu masu, koja će biti značajna ako nekad snimamo „na terenu“. Da, čak ni cena nije strašna.

R7 ima još niz dobrih stavki koje nama nisu bile od presudnog značaja, a bilo bi sjajno kada bi imao i XLR input (fantazija osobe koja piše ovaj tekst… to ipak imaju samo profesionalne kamere, koje su bile izvan našeg budžeta). Plan je da u budućnosti snimamo sa tri ovakve kamere, a u početku ćemo raditi sa dve.

Dodatna pikanterija je što R7 još nije bio na tržištu kada smo „prelomili“ da koristimo foto-aparate. Aparat je trebalo da bude Panasonic GH6, poslednji model GH serije koja je omiljena kod videografa. R7 se pojavio u trenutku naručivanja, sa popularnijom cenom (u prevodu, jeftiniji je), a dodaci koje ima GH6 u odnosu na R7 nama nisu bili bitni (slow motion, raw video…) Dodatno, ekipa koja stoji iza naše buduće video priče voli Canon boje na video snimcima. Malo smo se plašili od potencijalnog pregrevanja u video modu (Canon mirrorless aparati nemaju aktivno hlađenje, poznat je problem pregrevanja, kao i kod Sony foto-aparati). Na sreću, R7 je hladan i nakon nekoliko sati snimanja, kao što je proizvođač obećao.

Svetla, pozadine, računari…

Oko rasvete nismo imali dileme, znali smo šta treba da se osvetli, koja količina svetla je potrebna, i tu smo izabrali Godox LED rasvetu sa velikim soft-box. U najvećem broju slučajeva ćemo imati jednog gosta ili samo voditelja, pa je tu jasno da će se školski osvetliti key light, fill light i back light. Nabavili smo i neke ambijentalne lampe, koje će služiti isključivo za popunjavanje kadrova.

Kompjutere smo imali, tako da tu nismo imali puno dileme šta ćemo, osim još jedne zabavne rasprave zašto nećemo Apple. U našem timu postoji neko ko i dalje tvrdi da bi video editing bio elegantniji i brži na novom Apple uređaju (mac Studio, iMac ili MacBook Pro na Apple Silicon platformi – M1 Pro ili M2 procesor).

Clean-HDMI nam je bio potreban zbog striminga. Kompanija Blackmagic proizvodi izvanredne video miksere namenjene na prvom mestu podkasterima i strimerima. Reč je o ATEM mini liniji, u kojoj se nalazi više modela: ATEM mini, ATEM mini pro, ATEM mini pro ISO, ATEM mini extreme, ATEM mini extreme ISO. Razlike, osim u ceni, su u broju ulaza, mogućnostima…

Naš izbor je pao na ATEM mini pro ISO, uređaj koji ima četiri HDMI ulaza, mogućnost direktnog strimovanja iz uređaja na sve platforme (Facebook, YouTube…) i simultanog snimanja svakog ulaza na USB-C eksterni disk.

Najzad sve na okupu

Rat u Ukrajini i opšta nestašica opreme prolongirala je opremanje našeg studija – neke uređaje smo čekali i po dva meseca. Ali se najzad sve našlo na okupu i došlo je vreme za povezivanje opreme i probe u studiju.

Mnogima omiljeno raspakivanje opreme nam je uzelo nekoliko sati i napunilo magacin sa više kilograma kartona. Inicijalno setovanje bilo je potrebno za audio mikser, video mikser i foto-aparate. Kao mala deca koja dobiju novi set LEGO kockica, morali smo odmah da podignemo jedan strim da vidimo kako to izgleda. Prvi utisak je bio „Wow, pa mi to možemo“. Napravili smo još nekoliko proba i snimili neke priloge za potrebe predstojećeg BIZIT-a. Prva „prava“ emisija će biti snimana u trenucima objavljivanja ovog teksta.

Šta smo naučili

Šta smo do sada naučili iz ove avanture? Mnogo toga. Koliko god bili spremni, imali iskustva u ovom poslu, uvek će se desiti neke nepredviđene okolnosti, prisutni su brojni faktori koji ne zavise od vas (lageri i vremena isporuke robe, na primer), a svaka priča, svaki projekat je jedinstven. Čak i kada popišete svu opremu, neki kabl/adapter će nedostajati. Broj utičnica će biti nedovoljan, ili će struja praviti neki šum…

Da biste sa prvim proizvodom bili savršeni, morate uračunati vreme za nabavku i setovanje, više proba i naravno, pripremu proizvoda sa kojim želite da izađete u javnost. Bilo kako bilo, najveći deo tehničkog posla je završen i video forma PC Press-a je na pragu. Obećavamo da ćemo iz dana u dan sami sebi dizati zahteve i očekivanja.

Autor: Uroš Bogdanović

