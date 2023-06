PC Press video: Šta je vrednost u digitalnoj ekonomiji?, Branislav Vujović

Kako je doneta odluka da se krene u preduzetničke vode, koji su bili izazovi i prepreke, kako su se prevazilazile, ali i da li je opravdan strah od gubitka poslova zbog digitalizacije su samo neka od pitanja i tema o kojima smo za PC Press u video formatu razgovarali sa Branislavom Vujovićem, osnivačem i predsednikom New Frontier Group.

Branislav Vujović je po obrazovanju magistar FON-a, a po sopstvenom opredeljenju digitalni etuzijasta. Osnivač je i predsednik New Frontier Group kompanije koja je osnovana 2006. godine i lider je u CIE u pružanju pomoći preduzećima da iskoriste mogućnosti digitalne ekonomije. Vujović, pored ukupne odgovornosti za grupu, vodi odnose sa investitorima, M&A i strategiju grupe sa posebnim fokusom na inovacije i digitalnu transformaciju.

Pre New Frontier Group, Vujović je rukovodio snažnim rastom dve multinacionalne kompanije u Centralnoj i Istočnoj Evropi: od 2000. do 2006. EMC kao regionalni menadžer i od 1986. do 2000. Computer Associates (CA) kao viši potpredsednik. Godinu dana ranije bio je zamenik direktora u Emona Računalniški Centru, Ljubljana, Slovenija, vodeći diler CA.

Prvo zaposlenje bilo mu je u Gradskom zavodu za statistiku.

