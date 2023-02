Postani i ti deo “Beogradskih dana inženjera”

Šesnaestu godinu za redom, Udruženje studenata tehnike Evrope – Beograd organizuje projekat “Beogradski dani inženjera”, koji će se održati od 6. do 9. aprila. Projekat se sastoji iz dva dela, takmičarskog i edukativnog.

Takmičenje, namenjeno studentima prirodno-matematičkih i tehničko-tehnoloških fakulteta Univerziteta u Beogradu, timskog je karaktera i obuhvata dve kategorije: studiju slučaja i inovativni dizajn.

Inovativni dizajn je kategorija u kojoj se od timova zahteva da osmisle uređaj, odnosno tehnologiju kojom se na najefikasniji način može rešiti problem na zadatu temu, koju zatim prezentuju pred stručnim žirijem. U kategoriji Studija slučaja, zadatak timova je da osmisle i prezentuju rešenje zadatog inženjersko-menadžerskog problema, koje ocenjuje žiri.

Pored takmičenja, Beogradski dani inženjera studentima nude i raznovrsne radionice za razvijanje ličnih veština, interakciju sa predstavnicima kompanija, kao i Sajam inovacija, na kom će biti predstavljeni inovativni proizvodi i uređaji iz sveta nauke. Beogradski dani inženjera imaju za cilj da se među studentima učesnicima razviju timski duh i zdrava takmičarska atmosfera i ispolje kreativnost i fleksibilnost – veštine koje će im koristiti u daljem radu.

Udruženje studenata tehnike Evrope – Beograd je nevladina, neprofitna i apolitična studentska organizacija. BEST (eng. Board of European Students of Technology) okuplja studente inženjerskih usmerenja sa 86 univerziteta iz 30 zemalja Evrope.

Prijave za učešće na “Beogradskim danima inženjera” će biti otvorene od 10. do 25. marta na sajtu bdi.best.rs, gde možete pronaći i više informacija o projektu.

