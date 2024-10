Power Query: uvod u transformaciju podataka

Nakon što iskoristimo Power Query za uvoz podataka iz jednog ili više izvora sledi proces njihove transformacije tj. prilagođavanja potrebama za izveštavanje. Ima onih i koji vrše modelovanje podataka pomoću ovog alata, dok ih većina uveze i „prečisti“ da bi modelovanje nastavila u pisanjem DAX iskaza u izračunatim kolonama i merama. U tekstu koji sledi saznaćete kako „prečistiti“ podatke…

Za početak potrebno je otići u Data ribon i tamo otvoriti meni Get Data, te izabrati opciju za preuzimanje podataka iz Text/CSV datoteke.

Izabraćemo datoteku partneri.csv. Otvoriće se prozor za navigaciju gde možemo da promenimo kodnu stranicu, izaberemo drugi znak razdvajanja (delimiter) ili da se odlučimo da učitamo još redova.

Ostavićemo podrazumevane postavke, te kliknuti na dugme Transform Data. Otvoriće se Power Query Editor, a ovaj alat će na početku sam izvršiti nekoliko transformacija. One se obično odnose na povezivanje sa izvorom i prepoznavanje tipova podataka. Za početak, u polju Name sa desne strane, upitu ćemo da zadamo novo ime: „Kupci“. Odmah nakon ovog poteza videćete da se i sa leve strane, u meniju Queries, upit tako zove.

Proces transformacije obično počinjemo pokretanjem opcije Use First Row as Headers koja se nalazi u istoimenom meniju u okviru Transform ribona. Ako u tabeli nije definisano zaglavlje, ovom akcijom ćemo ga napraviti od prvog reda. U ovom meniju postoji i opcija kojom se postiže suprotan efekat, tj. od zaglavlja se pravi prvi red. Ona se zove Use Headers as First Row i malo ređe se koristi.

Naziv kolone možemo promeniti izborom opcije Rename koja se nalazi u Transform ribonu ili dvostrukim klikom na njen naziv u zaglavlju. Jednu kolonu selektujemo klikom na njeno zaglavlje, a ako želimo da izaberemo više njih držimo pritisnut taster CTRL i klikćemo na zaglavlja željenih kolona. Nakon selekcije kolone, možemo joj menjati poziciju prostim prevlačenjem levo ili desno. Drugi način da ovo postignemo je izborom neke od opcija iz menija Move u Transform ribonu.

Nakon što izaberete kolonu možete je obrisati pomoću opcije Remove Columns iz Home ribona. Ovaj meni sadrži dve opcije: prva vrši uklanjanje selektovane kolone, a druga (Remove Other Columns) zadržava tu kolonu a briše sve ostale. Na sličan način možemo da obrišemo i redove, izborom neke od opcija iz menija Remove Rows, ili da odlučimo da ih zadržimo (a ostale obrišemo) ako izaberemo neku od opcija iz menija Keep Rows.

Nakon uklanjanja kolone, u meniju Applied Steps pojaviće se novi korak koji se zove „Removed Columns“. Ako ste se predomislili, te želite da odete korak u nazad i vratite obrisanu kolonu, kliknite na „X“ levo od ovog naziva. Brisanje koraka podseća na akciju Undo koja je deo brojnih Windows aplikacija.

Kada ste završili transformacije, klikom na opciju Close & Load vršite snimanje upita u vidu strukturirane tabele u novom radnom listu. Opcija Close & Load To daje malo više izbora, te ako nju iskoristite možete da izaberete da li ćete snimiti tabelu u novom radnom listu ili na nekoj poziciji u okviru postojećeg. Takođe, možete napraviti odmah i pivot tabelu na bazi transformisanih podataka ili je učitati u (semantički) Model.

