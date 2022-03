PowerPoint – najvažniji alat za definisanje strategije kompanije

Uvreženo je mišljenje da top menadžment ima najveću ulogu u definisanju strategije kompanije. Međutim, akademsko istraživanje koje su sproveli profesori sa Warwick Business School-a i sa University of Sydney Business School-a došli su do jednog iznenađujućeg saznanja.

Oni su istraživali upotrebu PowerPoint-a u poslovnom okruženju i došli su do zaključka da osobe koje kreiraju PowerPoint slajdove imaju veoma velik uticaj na strateški pravac u kome će se kompanija kretati u budućem periodu. Ovo istraživanje objavili su u članku „The power of PowerPoint: a visual perspective on meaning making in strategy“. Istraživači su otkrili da se konverzacija o strategiji kompanije uglavnom zasniva na vizuelnim aspektima slajdova napravljenim u PowerPoint-u. Iz toga su zaključili da osobe koje su zadužene za vizuelno osmišljavanje izgleda PowerPoint slajdova imaju moć da usmere razgovor o strategiji u određenom pravcu.

Drugim rečima, vešta upotreba PowerPoint-a, ne samo da pomaže menadžerima da se odluče za određenu strategiju, već im omogućava da oblikuju njenu prirodu i brzinu primene. Krajnji zaključak je da PowerPoint slajdovi predstavljaju najvažniji alat za formiranje strategije, iako oni nisu gotov proizvod, već samo način za stimulisanje angažovanja i širenje diskusije.

Izvor: ZDNet

Podelite s prijateljima

Tweet