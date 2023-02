Praćenje i upravljanje složenom IT infrastrukturom, Dejan Stanivuk, Enel PS | BIZIT2022

Finalno predavanje segmenta posvećenog IT infrastrukturi je održao Dejan Stanivuk, Product Manager u kompaniji ENEL PS. Tema prezentacije je bila „Praćenje i upravljanje složenom IT infrastrukturom“. On je govorio o softverskom rešenju koje je predviđeno za upravljanje IT infrastrukturom, što je takođe važna i složena tema koja će u vremenu koje je pred nama i sa usložnjavanjem sistema koji treba nadzirati dodatno dobijati na značaju.

Celokupno izlaganje Dejana Stanivuka možete pogledati na linku ispod kao i ostala predavanja i panele koji su se održali drugog dana BIZIT konferencije.

Ukoliko vam se dopada sadržaj konferencije, pozivamo vas da nam se pridružite na zvaničnom BIZIT YouTube kanalu i zapratite nas tako što ćete pritisnuti dugme Subscribe, kako bismo sledeće godine bili još bolji i brojniji.

Podelite s prijateljima

Tweet