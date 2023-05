Preuzmite igru Fallout potpuno besplatno

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to Fallout: New Vegas. Zainteresovani će moći da ih besplatno preuzmu sve do 1. juna, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Fallout: New Vegas je priča posle nuklearne katastrofe, a sve se dešava u gradu koji nije ućutao ni nakon apokalipse. Igrač istražuje pustare koje je čovek ostavio za sobom, a atmosfera je takva da ga sve vuče da iskopa grob za sebe i sačeka neku muku da ga dokrajči. U pitanju je Ultimate Edition, a u paketu je sve: Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues i Lonesome Road. Igra nije za mlađe od 18 godina.

Ljubitelji apokalipse, ali i oni koji vole da lutaju, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – Fallout: New Vegas – Ultimate Edition inače košta oko 20 evra.

Podelite s prijateljima

Tweet