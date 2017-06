Prva Ryzen ploča

Novo nije uvek bolje, što Intel sa svojom LGA115x platformom to mora da zna, jer već godinama gledamo tek marginalno izmenjene proizvode. AMD je napravio ogromnu pauzu, pa sada dobijamo ploče koje su bolja platforma nego što su to ikada bile. U tom kontekstu, AMD‑ova matična ploča nikada nije bila ovako moderna i bolja je od svega što smo videli do sada. Dakle, ukoliko ste u potražnji za novom AMD platformom, Gigabyte AX370 Gaming 5 zaslužuje apsolutnu preporuku.

