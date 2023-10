Qualcomm priznao da radi na RISC-V čipu za Android uređaje

Qualcomm sarađuje sa Google-om na razvoju RISC-V platforme koja može da pokreće Wear OS uređaje. RISC-V je arhitektura skupa instrukcija otvorenog standarda (ISA), koju Arm opisuje kao „deo apstraktnog modela računara koji definiše kako se CPU kontroliše od strane softvera“.

Pošto je to otvoreni standard, to bi moglo dovesti do dizajna čipova otvorenog koda i moglo bi smanjiti troškove za kompanije koje žele da naprave sopstvene čipove. To znači da više kompanija ulazi u industriju i više uređaja na tržištu, što bi moglo podstaći inovacije i dovesti do pristupačnijih opcija.

I Google dao podršku razvoju RISC-V

Google je ranije ove godine dao podršku za RISC-V u nadi da će jednog dana moći ravnopravno da se takmiči sa Armom. Međutim, pred tehnologijom je još dug put do tog statusa. Prema Ars Technica, Qualcomm bi mogao biti prvi RISC-V Android čip za masovno tržište, ako sve bude išlo po planu. Kako publikacija primećuje, RISC-V platforma predstavlja veliku pretnju za Arm, čija arhitektura procesora dominira industrijom pametnih telefona. Stvari su bile prilično nestabilne za Arm u poslednjih nekoliko godina, a njegova matična kompanija Softbank pokušavala je da ga proda NVIDIA-i sve dok regulatori nisu umešali i sprečili da se akvizicija desi. Umesto toga, kompanija se registrovala za IPO u SAD i prikupila 4,87 milijardi dolara u septembru.

U svojoj najavi, proizvođač čipova je rekao da će njegova RISC-V Snapdragon Wear platforma pokretati sledeću generaciju Wear OS uređaja. Planira da komercijalizuje tehnologiju za nosive proizvode namenjene za globalno izdavanje, ali još nema datum lansiranja. Qualcomm je rekao da je već započeo razvoj novog čipa i da će kasnije podeliti više informacija o njegovom lansiranju i nekim konkretnijim datumima.

