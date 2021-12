Rast tržišta litijumskih baterija do 2027. godine

Prema analizi agencije Global Market Monitor, koja je obuhvatila podatke od 2015. do 2019. godine, globalno tržište litijumskih baterija dostići će vrednost od 3263.02 miliona dolara do 2027. godine. Složena godišnja stopa rasta tržišta od 2019. do 2027. godine, iznosi 4.75%.

Šta kažu podaci?

Prema uvidima Global Market Monitor-a, globalno primarno tržište litijumskih baterija je 2015. godine imalo ukupan prihod od 1783.03 miliona dolara. Prihod je porastao na 2286.28 miliona dolara, do 2019. godine. Koristeći adekvatan naučni model, kompanija je uspela da izvede podatke od 2015. godine i predvidi da će vrednost tržišta primarnih litijumskih baterija dostići 3263.02 miliona dolara, do 2027. godine.

Rast globalnog tržišta primarnih litijumskih baterija uzrokovan je povećanjem potražnje, poboljšanjem kvaliteta proizvoda i povećanjem pristupačnosti. U novim regionima (regionaima izvan SAD-a), može da dođe do intenzivnije konkurencije, što će postati faktor ometanja tržišnog rasta.

Što se tiče vodećih kompanija u pomenutoj industriji, istraživanje izdvaja Panasonic, Energizer i EVE Energy, sa tržišnim udelom od 14.99%, 13.57% i 11.66% u 2019. godini. Azijsko- pacifičko tržište je bilo tržište sa najvećim prihodom i tržišnim udelom od 60.91% u 2015. godini i 63.08% u 2019. godini, i sa povećanjem od 2.17%. U 2019. godini, tržišni udeo Severne Amerike bio je 15.05%.

Dominacija azijsko-pacifičkog tržišta

Očekuje se da će tržište primarnih litijumskih baterija u Aziji i na Pacifiku i nadalje biti rastuće tržište. Azijsko-pacifičko tržište najveće je tržište u industriji i zauzima oko 60% ukupnog tržišta. Delom je to zbog razvoja privreda u usponu, kakve su kineska i indijska. Očekuje se da zbog razvoja ekonomije, povećanja potražnje i procesa tehnoloških inovacija u ovom sektoru, globalno tržište baterija narednih godina biti u potpunosti promovisano.

