Review: ASUS TUF Gaming A15 FA506 – Koliko može nova mobilna AMD platforma?

Dok Republic of Gamers (RoG) serija proizvoda cilja one koji žele samo najbolje, dotle je TUF Gaming serija usmerena ka osobama koje žele kvalitetan gejming uređaj, ali istovremeno čvrsto drže obe noge na zemlji. U praksi, to znači dosta racionalniju kupovinu, pa i najzagriženiji gejmeri teško mogu da ignorišu sjajan odnos cene, performansi, mogućnosti i dizajna koji nudi ova serija, a mi smo testirali jedan od najzanimljivijih računara u poslednje vreme – ASUS TUF Gaming A15 FA506.

Vrhunski laptop ne mora nužno da se sastoji od najboljih komponenti. Često se pre radi o idealno balansiranom računaru koji je svestran, kvalitetan, dobro ukombinovan i nudi odlične mogućnosti u raznim režimima upotrebe. Upravo su to ASUS TUF Gaming laptopi. Na test smo dobili ekskluzivni model TUF Gaming A15 serije, sufiksa FA506, s novim AMD hardverom, imali priliku da prvi na ovim prostorima testiramo novu platformu za 2020. godinu i ostali – očarani! Evo i zbog čega.

Robustan i uočljiv

Od naslednika se uvek očekuje da podigne stvari na viši nivo, ali ovde je praktično svaka stavka podignuta na viši nivo. Bukvalno nema detalja koji nije unapređen u odnosu na FX505 prethodnika, koji smo takođe detaljno testirali. Eksterijer u Fortress Gray ruhu definitivno odiše industrijskim dizajnom i ostavlja utisak robustnog kvaliteta, uz istovremenu diskretnu sugestiju da ovo nije nikakav napadni i preagresivni dizajn, već se može uklopiti u bilo kakav ambijent. ASUS je uspeo da spram prošlogodišnjeg modela smanji zapreminu za čitavih 7%, što je podatak za poštovanje i rezultat je kompaktniji i dopadljiviji računar. Istovremeno, i dalje je tu podrška za MIL-STD-810H vojne standarde izdržljivosti, što garantuje otpornost na složene uslove rada, visoke temperature, otpornost na udarce, slučajno ispuštanje ili vlažnost.

U svakom detalju je, pored dizajnerske, primetna i funkcionalna nota. Recimo, nabori u obliku saća na donjem delu laptopa nisu samo estetski detalj, već potpomažu protok vazduha, odnosno hlađenje, što je izuzetno važno na laptopu visokih performansi. Čiste i pregledne površine prati i lak pristup unutrašnjim komponentama radi eventualnog unapređivanja. Metalni poklopac sadrži laserski ugravirani TUF logotip. Tastatura ne samo da ima pozadinsko osvetljenje i numerički deo već koristi Overstroke tehnologiju za unapređenje osećaja u radu i bržu aktuaciju komandi. Na sve to, sertifikovana je na 20 miliona klikova, tako da izdržljivost ne dolazi u pitanje. Pažnja posvećena detaljima vidi se i u sitnicama, kao što su nalepnice koje se isporučuju u pakovanju i koje pomažu da personalizujete svoj računar.

Laptop je nešto deblji i teži od proseka (24,7 mm, 2,3 kg) ali to se i očekuje u ovoj kategoriji. Reč je o 15,6-inčnom računaru, s ekranom Full HD rezolucije (1920 × 1080 piksela), stope osvežavanja od 144 Hz, što je fantastična stvar kako za fluidno igranje, tako i za rad u desktop okruženju koje je vidno prijatnije u odnosu na tipičnih 60 Hz. Rezolucija nije prevelika i to će pomoći očuvanju dugotrajnosti i relevantnosti računara kada je pokretanje hardverski zahtevnih naslova u pitanju.

Fantastične performanse

Model koji smo imali prilike da testiramo je sam vrh ponude u TUF Gaming A15 seriji. Performanse su nas oduševile, ali istovremeno one su dobar znak šta možete dobiti u TUF seriji i gde se ona završava, a gde počinje ROG familija. Procesor je Ryzen 7 4800H, sa osam jezgara i 16 thread-ova, te 12 MB keša. Njegove radne frekvencije su u rasponu od 2,9 GHz do 4,2 GHz, a tu je i sedam grafičkih jezgara koja rade na 1600 MHz.

No, za gejming potrebe će se koristiti GeForce RTX 2060 grafika sa 6 GB sopstvene GDDR6 memorije, omogućavajući G-Sync adaptivno osvežavanje ovom laptopu. Ona je savršeno prilagođena pokretanju igara u 1080p rezoluciji, a podržava i Ray Tracing efekte i novi DLSS 2.0, koji predstavljaju ogroman pomak u modernim igrama. Istovremeno, TUF Gaming A15 laptopi neće dobijati brže grafike, tako da je ovo maksimalna varijanta.

Čak 32 GB DDR4-3200 memorije izuzetan je luksuz, i pretpostavljamo da će većina prodajnih modela ipak nuditi 16 GB RAM-a, ali na testiranom modelu zaista smo uživali u svim mogućnostima koje tolika količina memorije donosi. Slično važi i za ultrabrzi M.2 NVMe SSD od 1 TB, zahvaljujući kom je sistem izuzetno odzivan. Prisutan je i drugi M.2 slot za eventualni apgrejd.

Šta to sve znači za performanse? Praktično sve igre rade u više od 60 frejmova u sekundi (mnoge i u preko 100), a takođe je podjednako važno što ima dosta rezerve snage u svim uslovima, zahvaljujući čemu se TUF Gaming A15 lako može transformisati iz igračke mašinu u sveupotrebljivu radnu stanicu koja će se lako uhvatiti u koštac s bilo kakvim izazovom, i obrnuto. Upravo zato je TUF Gaming A15 jedan od računara koji je veoma lako preporučiti svima kojima je potreban visok nivo performansi, a veoma smo prijatno iznenađeni AMD-ovim ogromnim napretkom i ponudom mobilnih procesora visokih performansi, koja ovakve računare de facto postavlja u vidokrug i najokorelijih pristalica filozofije korišćenja desktop računara.

AMD u ogromnom naletu

Nakon uspeha na tržištu desktop računara, AMD je žestoko „pritisnuo” rivala 7-nanometarskim procesorima Ryzen 4000 serije. Reč je o Zen 2 arhitekturi (zanemarimo za trenutak potencijalnu zabunu što Zen 2 arhitektura na desktop-u stiže kao Ryzen 3000, a na laptope sada kao Ryzen 4000), koja stiže s kvalitetnom integrisanom grafikom i odličnim performansama, kako u apsolutnom smislu, tako i u smislu potrošnje. Od četvorojezgarnih procesora, pa sve do osmojezgarnih modela sa 16 thread-ova, svi su u rasponu od 35 W do 45 W, te imaju do 12 MB keša kada je reč o snažnijoj seriji H.

Tu je i serija U, namenjena tankim i lakim laptopima, s vrlo štedljivim procesorima disipacije 15 W. Kao što se vidi iz rezultata dobijenih ovom prilikom, reč je o sjajnoj mobilnoj platformi nove generacije, a u planu je preko stotinu različitih modela, prevashodno namenjenih gejming, ali i ultramobilnom segmentu. U ovom trenutku, definitivno AMD preuzima vođstvo i na tržištu laptopa, baš kao što već neko vreme diktira tempo na tržištu stonih računara.

Da li je žrtvovana mobilnost? Nova baterija od čak 90 Wh omogućava više od osam sati rada. Mi smo zabeležili skoro šest i po sati bez ikakvih problema u laganom desktop radu. Naravno, to će varirati u zavisnosti od načina upotrebe. Hlađenje je sjajno rešeno, s nekoliko profila rada kulera koje možete i ručno podešavati. Što se tiče portova i konektora, na spisku su HDMI 2.0b, dva USB 3.2 Gen 1 i jedan USB 3.2 Gen 2 Type-C port, koji je kompatibilan sa DP 1.4 standardom. Jedan USB 2.0, audio combo konektor, LAN takođe su tu. Zvučnici sa DTS: X Ultra podrškom i ASUS Sonic Master audio-tehnologija dodatno uvećavaju užitak u svakodnevnom radu.

Veoma je teško ponuditi nešto više od onoga što je ASUS predstavio u TUF Gaming A15 paketu. Sve je tu. Performanse, atraktivan dizajn, razne specifične mogućnosti, zaokruženost proizvoda i svestranost upotrebe. Ukoliko vam je potreban računar visokih performansi, ASUS je isporučio sjajno rešenje, čemu su svoj doprinos dali AMD, Nvidia i drugi proizvođači komponenti. No, ASUS je taj koji ih je uspešno ukombinovao u fantastičnu celinu, koja predstavlja vrlo pametan i racionalan izbor. Ukoliko se pitate, i mi bismo poželeli upravo ovakav laptop ispred sebe. Baš takav nam treba!

Korisna adresa: asusplus.rs

Podelite s prijateljima

Tweet