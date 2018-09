Review: Qnap TVS‑951X, NAS nove generacije

Network Attached Storage uređaji sve su popularniji u kućnom i SOHO okruženju, ali s rastom interesovanja povećavaju se i zahtevi. Qnap TVS‑951X se trudi da odgovori na njih.

Mogućnosti NAS uređaja sve su veće, ali ne može se reći da brzina prati ostale karakteristike. Ovi uređaji oslanjali su se na gigabitnu LAN konekciju, gde su malo bolji modeli nudili još koji port tog tipa, ali je ukupna brzina bila ograničena LAN vezom, a ne diskovima unutar sistema. Na primer, četiri hard‑diska u nekom RAID nizu omogućava ukupnu brzinu transfera od preko 400 MB/s, dok gigabitni LAN može da ponudi oko 120 MB/s. Za klasične kućne uslove to je više nego dovoljno, ali šta se dešava ukoliko želite nešto više?

Na primer, u malom video‑studiju potrebno je da par računara ima pristup fajlovima i da bi se radile montaža ili postprodukcija. Gigabitni LAN tada postaje veoma „tesan“ pa će u toj situaciji svi gledati da ono na čemu trenutno rade iskopiraju na svoj lokalni računar (na SSD po mogućnosti). Ovaj potez rešava problem brzine, ali potire jednu od glavnih prednosti NAS uređaja, a to je sigurnost podataka kroz RAID konfiguraciju diskova.

Zbog toga je poslednjih godinu dana 10 Gb LAN postao sve zanimljiviji, pa je češći na NAS uređajima. Maksimalna teoretska brzina 10 Gb veze, logično, deset je puta veća u odnosu na gigabitnu LAN konekciju, što znači oko 1.200 MB/s – to već zvuči mnogo, mnogo bolje.

Brzine nikad previše

Qnap već duže vreme nudi razne modele sa 10 Gb LAN konekcijom, ali su zbog cene uglavnom bili van domašaja SOHO primena. TVS‑951X predstavlja novu generaciju uređaja koja obuhvata 10 Gb LAN uz sve ostale važne i korisne stvari. Ponekad su NAS uređaji „namerno“ ograničeni u nekom smeru, pa na primer, imaju dobre LAN karakteristike uz spori procesor ili nemaju video‑priključak ili su sve mogućnosti tu, ali s bazičnom gigabitnom LAN konekcijom.

Qnap TVS‑951X sve to spaja u jedan veoma kompaktan uređaj koji nema pomenutih nedostataka. CPU baza je dual‑core Intel Celeron 3865U procesor sedme generacije sa 8 GB DDR4 memorije i mestom za ukupno devet diskova. Od tih devet, pet mesta je rezervisano za klasične hard‑diskove velikog kapaciteta, dok su preostala četiri namenjena za SSD. Kombinacijom samo dva SSD‑a i njihovo postavljanje u RAID1 mod moguće je dobiti brzinu transfera koja prevazilazi čak i mogućnosti 10 Gb LAN konekcije. U realnosti, to je negde u opsegu od 700 do 1.000 Mb, u zavisnosti od samih SSD‑ova i efikasnosti povezanih 10 Gb LAN kontrolera. TVS‑951X koristi 10GBASE‑T, koji je trenutno najpopularniji port za 10 Gb LAN, pa se time omogućava lako povezivanje. Naravno, za ostvarivanje ove brzine potrebne su odgovarajuće LAN kartice u računarima kao i 10 Gb kompatibilan switch ili ruter.

Raznovrsne konfiguracije

Do četiri SSD‑a mogu se koristiti i rasporediti po želji, na primer, dva mogu raditi u automatskom „keš“ RAID1 modu ili se sva četiri mogu ponašati kao „klasičan“ disk u Qtier ili RAID5 modu koji korisnik koristi sam i po želji kopira fajlove s njega na „veliki“ RAID od hard‑diskova. Keš mod je odlična opcija, jer sistem automatski tu drži fajlove kojima se najčešće pristupa i nakon toga automatski kopira na hard‑disk RAID. Na taj način dobija se kombinacija SSD performansi uz sigurnost i kapacitet koji nude hard‑diskovi. Kada se SSD koristi u te svrhe, životni vek je nešto kraći, pa to treba imati u vidu. Ne zbog sigurnosti, već zbog cene koju morate da platite za ovakve performanse.

Jedna od glavnih prednosti QNAP uređaja jeste standardni softver uz veliku bazu dodatnih aplikacija za sve moguće primene. TVS‑951X koristi QTS 4.3.4 operativni sistem (Linux baza), koji već u startu nudi veliki broj mogućnosti karakterističnih za savremene NAS uređaje. Dodatna pogodnost je mogućnost instaliranja raznih aplikacija koje već postoje za QTS 4.3.4, pa se funkcionalnost TVS‑951X može znatno povećati.

Uglavnom, za sve potrebe i ideje možete naći rešenje, od mogućnosti rada klasičnog mail servera, preko Plex Media servera pa do QVR Pro aplikacija za video‑nadzor. Kako TVS‑951X ima HDMI port i tri USB 3.0 porta na zadnjoj strani, ovaj NAS se može koristiti i za „direktan“ rad ili praćenje situacija ili bilo čega drugog. TVS‑951X je zaokružen proizvod i predstavlja novu generaciju NAS uređaja koji nude odlične performanse, a preko 10 Gb konekcije omogućava da se to u praksi i iskoristi.

Korisna adresa: www.mikroprinc.com

Podelite s prijateljima

Tweet