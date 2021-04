Review: Realme Buds Air Neo – Lake kao pero

Kako se sve veći broj proizvođača pametnih telefona odriče 3,5-milimetarskog ulaza, korisnici su primorani da usvoje potpuno bežične slušalice. Sada se već može slobodno reći da polako postaju potreba, a ne luksuz. Prateći taj trend, takođe možemo videti da brendovi nude svoje bežične slušalice po pristupačnijim cenama. Jedan takav primer su Realme Buds Air Neo, koje smo imali priliku da testiramo.

Dizajn

Slušalice predstavljaju pristupačnu verzija Realme Buds Air modela koji je izašao na tržište krajem 2019, ali imaju isti dizajn, koji zapravo veoma podseća na Apple AirPods. Teško je prevideti sličnost pogotovo kada je u pitanju model u beloj boji. Sličnost se tu ne završava, te se ogleda i na kućištu za punjenje, dizajnirano u prepoznatljivom obliku, koje ima jedno dugme na prednjoj strani za lako uparivanje uređaja. Kućište takođe poseduje LED indikator koji svetli u beloj boji kada su slušalice u režimu uparivanja, a takođe pokazuje i trenutni nivo napunjenosti kućišta za punjenje. LED lampica svetli zeleno kada je kućište dovoljno napunjeno, a narandžasto kada je baterija prazna. Pored već pomenute bele boje Neo model dolazi i u zelenoj i crvenoj boji. Svaka slušalica sama po sebi je veoma lagana i teži oko četiri grama a izrađene su kompletno zajedno sa kućištem od plastike sa sjajnim finišom.

Povezivanje i kontrola

Postoje dve mogućnosti povezivanja Buds Air Neo sa pametnim telefonom. Prva i ujedno najjednostavnija je povezivanje slušalica kao bilo kog Bluetooth uređaja. Prvo morate da proverite da li se slušalice i futrola pune. Kada otvorite poklopac kućišta, ne vadite slušalice i držite dugme na kućištu tri sekunde. Nakon toga indikator treba da trepće zeleno svetlo. Zatim uključite Bluetooth na pametnom telefonu, potražite „realme Buds Air Neo“ na listi, povežite se i spremni ste za korišćenje. Nakon ovog jednostavnog postupka, slušalice će se nakon uklanjanja iz futrole povezati sa pametnim telefonom na autopilotu. Slično kao i Buds Air, Realme Buds Air Neo takođe ima površinu osetljivu na dodir na vrhu slušalica za kontrolu reprodukcije dodirom (dva puta dodirnete da se javite na poziv / pustite muziku ili pauzirate, tri puta da prebacite na sledeću numeru, dodirnete i zadržite dve sekunde na jednoj slušalici da odbijete poziv). S jedne strane, dobro je što Buds Air Neo nema fizičke tastere, već samo dodirnu površinu. Međutim osetljivost panela nije baš velika, pa morate tapkati prilično intenzivno, što nije baš ugodno za uho. Pored toga, zbog iste slabe osetljivosti, slušalice ponekad prepoznaju trostruke klikove kao dvostruke i umesto da se prebace na sledeću numeru, zaustavljaju reprodukciju.

Povezivanje preko aplikacije

Međutim postoji i drugi način sinhronizacije, koji korisniku pruža niz prijatnih bonusa. Da biste to uradili, potrebna vam je aplikacija realme Link preko koje se mogu povezati različiti bežični uređaji (slušalice, fitnes trekeri) kompanije. Dakle, nakon instaliranja aplikacije, korisnik se registruje ili logujete pod postojećim Google nalogom. Nakon prijavljivanja, aplikacija će ponuditi da prođe identičan postupak povezivanja: otvorite kućište, držite dugme na kućištu tri sekunde i u prozoru koji se pojavljuje u aplikaciji povežite se sa Buds Air Neo. Glavna prednost je da pomoću realme Link aplikacije možete prilagoditi kontrolu, to jest možete da konfigurišete radnju za bilo koji gest na svakoj slušalici. Na primer, možete da namestite da levu slušalicu triput dodirnete za prethodnu numeru, ili da pozovite glasovnog asistenta sa dugim zadržavanjem. Međutim čak ni na taj način ne daje nam kontrolu jačine zvuka pokretima. Takođe, aplikacija prikazuje punjenje svake od slušalica, ali mana je što je nemoguće videti punjenje kućišta.

Gejming režim

Interesantno je da slušalice poseduju još jednu karakteristiku – „game mode“ to jest Super Latency Mode. Da biste ga aktivirali, dovoljno je istovremeno da držite „tastere“ na obe slušalice dve sekunde. Posle toga možete čuti zvuk pokretanja automobila – to znači da je režim aktiviran. Glavna karakteristika gejming režima je da se brzina prenosa podataka između pametnog telefona i slušalice povećava, a kašnjenje smanjuje. Iako nemamo zamerke na kvalitet prenosa ni u podrazumevanom režimu, možda će mobilnim igračima značiti nešto i pronaći korisnu upotrebu u ovom režimu. Može da se isključi na isti način, s tim da je isključivanje praćeno prijatnom muzikom umesto zvucima automobila.

Performanse i baterija

Realme Buds Air Neo dolaze s prilagođenim čipsetom – R1 bežičnim čipom i poseduju 13-milimetarski drajver, i koriste Bluetooth 5.0 tehnologiju. Kućište ima mikro-USB port na dnu za punjenje a ono po čemu se razlikuju od originalnih Realme Buds Air je to da ne nudi podršku za bežično punjenje kao ni sistema za poništavanje buke, što je cena koju su platile da bi bile pristupačne. Neke dodatne funkcije kao što je automatska pauza reprodukcije kada se ukloni jedna slušalica iz uveta i druge, takođe su nestale, ali osnovne karakteristike, trajanje baterije i dizajn ostale su iste. Zbog činjenice da slušalice nemaju silikonski vrh, praktično ne nude pasivnu izolaciju i možete čuti gotovo sve što se oko vas odvija pri maloj jačini zvuka. Neo model je tokom testiranja izdržao nijansu ispod tri sata potpuno napunjene pre nego što bi jedna od slušalica ostala bez energije. To je približno onome što kompanija tvrdi i standard za ovu kategoriju. Futrola za punjenje uspeva da napuni ove bubice još četiri puta pre nego što ponovo futrola zatraži punjenje. To je ukupna rezervna baterija od nešto manje od 15 sati, što je sasvim pristojno.

Cena

Realme Buds Air Neo su slušalice za one koji žele da se reše žica bez trošenja velike sume. Da, slušalice nisu savršene: ne preporučuje se odgovaranje na pozive na bučnim mestima, a životni vek baterije i osetljivost kontrola na dodir mogu se poboljšati. Međutim za oko 8.000 RSD koliko slušalice koštaju u Srbiji što ih svrstava u rang pristupačnijih na tržištu, su prilično dobre i udobne. Funkcije kao što su Google Fast Pair, gejming režim, vodootpornost IPX4 i prateća aplikacija, su vrlo korisne stavke koje mogu privući mnoge kupce.

