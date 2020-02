Review: Samsung Galaxy A51 – Sve što je potrebno od telefona

Godinu za nama obeležio je fenomenalan uspeh Samsung Galaxy A50 mobilnog telefona. Reč je o najprodavanijem pojedinačnom smartfonu, kako na domaćem tržištu, tako i u svetu, što je logično ako imamo u vidu da je reč o udarnom modelu srednje klase globalno vodećeg brenda, koji je donosio niz dobrih karakteristika. Nimalo ne iznenađuje što 2020. godinu Samsung započinje velikom ofanzivom upravo u srednjem segmentu, gde se i prodaje najviše telefona – stigao je Galaxy A51!

Samsung je prilikom dizajniranja prvih ovogodišnjih telefona definitivno upotrebio sve što je naučio tokom 2019. Galaxy A51, kao noseći model u srednjoj kategoriji, odmah kreće sa ofanzivom i već od januara se može naći u ponudi širom sveta. Naizgled deluje da je sve tu – južnokorejski džin je u suštini promenio eksterijer telefona, ali i unapredio gotovo sve ono što zatičemo „ispod haube”. Iskombinovano je ono najbolje – A51 izgledom podseća na Note10 seriju, posebno zbog centralno pozicionirane prednje kamere i Infinity-O displeja, dok je gotovo svaki segment telefona dobio makar malo unapređenje. Na prvu se stiče utisak da je Galaxy A51 sve što vam je potrebno od telefona. No, da li je i sve što želite od telefona? Krenimo redom…

Spolja gladac…

Jedna od najčešćih načelnih zamerki na prošlogodišnji A50 bila je upotreba 3D Glasstic materijala. Galaxy A51 nastavlja da koristi isti materijal, ali u drugačijem izdanju. Za razliku od uniformnih površina prošle godine, A51 kombinuje trapezoidne oblike i šare koji čine da telefon izgleda dosta interesantnije. Što se materijala tiče, ionako će svi koristiti futrolu, pa stavka postaje manje bitna, a pritom je masa telefona manja i zadržava se na 172 grama, što deluje malo u odnosu na dimenzije telefona. Tu je 3,5-mm audio-konektor, sa Dolby Atmos podrškom, pa ljubitelji slušanja muzike u pokretu mogu odahnuti.

Zaista, površina ekrana od čak 6,5“ deluje impozantno, ali nemojte brinuti da se preterivalo s dimenzijama. Zapravo, telefon je sasvim u rangu s prosekom uređaja u klasi, čak je fizički manji od mnogih konkurenata koji imaju nominalno manje ekrana. Samsung je puno radio na istanjivanju ivica i smanjivanju svih površina koje nisu ekran, pa se on sada pruža na većoj površini nego ranije. Lepo je videti da je toliko napora uloženo u estetiku telefona srednje cenovne klase, pa je A51, mirne duše možemo reći, verovatno jedan od najlepših telefona ne samo u srednjoj klasi već uopšte. Centralno pozicionirana selfi kamera od 32 MP veoma je sitna i ni najmanje ne kvari iskustvo, niti odvlači pažnju. Za zaštitu se koristi Corning Gorilla Glass 3.

…a unutra još bolji

Galaxy A51 koristi Super AMOLED ekran rezolucije 2400 × 1080 piksela, koji je fenomenalnog kvaliteta. Praktično cela prednja strana je veliki ekran, a zbog napora na istanjivanju ivica utisak je sve upečatljiviji iz generacije u generaciju. Tu je i Always-On displej koji prikazuje informacije i obaveštenja i kada je ekran ugašen. Telefon sada ima odnos stranica od 20 : 9, što ga čini još izduženijim i unapređuje držanje i korišćenje jednom rukom.

Rezultati koje Galaxy A51 postiže u vodećim benchmarking aplikacijama: Antutu, AItutu, Geekbench 5 (CPU i GPU), 3DMark, PCMark

Kao po tradiciji, Samsung se opredelio da u A51 telefonu koristi sopstveni čipset. Tako zatičemo Exynos 9611, osmojezgarni čipset koji radi u 4 × 2,3 GHz + 4 × 1,7 GHz kombinaciji, donoseći dobar balans između performansi i potrošnje. Nije najbrže rešenje u klasi, ali je reč o dovoljno dobrom univerzalcu, te se nijednog trenutka ne oseća bilo kakav nedostatak. Koristi se 4 GB RAM-a u kombinaciji sa 128 GB prostora za skladištenje podataka, a tu je i odvojeni slot za memorijske kartice, tako da se mogu koristiti Dual SIM mogućnosti. Baterija od 4000 mAh puni se preko USB-C porta punjačem od 15 W.

Najzad, unapređen je i sistem kamera pošto se koriste četiri senzora. Glavni je rezolucije 48 MP, a reč je o Quad Bayer 4-u-1 senzoru sa PDAF podrškom, kome u poslu pomažu ultraširoki senzor (unapređen sa 8 na 12 MP) i po jedan senzor za makro snimanje i detekciju dubine, oba rezolucije po 5 MP. Dobro je poznato da Samsung koristi sličan spektar softverskih optimizacija koje upotrebljava i Google, što rezultuje fotografijama odličnog kvaliteta. Na taj način ne samo da se dobijaju odlične fotografije već je proširen i spektar zanimljivih mogućnosti snimanja, uključujući i u poslednje vreme popularan režim snimanja iz velike blizine, tj. makro. Video se može snimati i u 4K rezoluciji, ali stabilizacija radi u 1080p režimu, pa preporučujemo njegovo korišćenje.

Primeri fotografija Samsung Galaxy A51 telefona

Besprekorno iskustvo

Samsung A51 u startu stiže s novim Android 10 operativnim sistemom, nadograđenim One UI 2.0 korisničkim interfejsom. Danas je One UI standard u odnosu na koji se drugi mere, a i novine koje je sa sobom doneo najnoviji Android već smo videli u prethodnim izdanjima Samsung-ovog korisničkog interfejsa. Nema se šta prigovoriti, sve prosto klizi i telefon radi izuzetno dobro, uz pozitivan osećaj odzivnosti sistema. Tu je i famozni Dark Mode, režim rada u kome se interfejs zatamnjuje, čime se em dolazi do vizuelno drugačijeg prikaza, em štede resursi i baterija, a sve to posebno dobro izgleda na AMOLED ekranu koji prikazuje prirodnu crnu boju.

Interfejs Samsung Galaxy A51 telefona: Android 10 + One UI 2.0

Slično kao i ostali Samsung modeli, i A51 stiže sa određenom dozom preinstaliranih aplikacija. Ovog puta primetno je redukovan broj Samsung aplikacija, pa se vidi da se i na to mislilo. Čak je i App Drawer mehanizam prevlačenja uvis pod One UI daleko bolji i jednostavniji nego što je danas na izvornom Android-u. Sveukupno, utisak po pitanju svakodnevnog korišćenja je – besprekoran!

Mnogo toga se može reći za Galaxy A51, ali sve se svodi na sledeće – A51 je sve što vam je potrebno od telefona. Da, postoje modeli koji će u sličnom cenovnom rangu ponuditi jednu ili dve stvari kojima nadmašuju A51, ali će zato vrlo verovatno u mnoštvu drugih parametara zaostajati. Prosto, reč je o izuzetno dobrom balansu i Samsung je potpuno pogodio želje i prohteve korisnika širom sveta, što uostalom pokazuju prošlogodišnje statistike A50 modela. A sada je u gotovo svemu dobio značajno unapređenje. Jasno je da očekujemo da A51 ponovi uspeh prethodnika, pa i da ga dobrano nadmaši.

Galaxy A71 kao alternativa Vrlo interesantna varijanta jeste i fizički veći Galaxy A71. Namerno kažemo varijanta, budući da telefoni naliče jedan drugom kao jaje jajetu, te se fizički ne razlikuju ni po čemu, osim po dimenzijama (6,7“ naspram 6,5“). Izgled, ukrasne šare, dimenzije, prednja kamera, sve su to karakteristike koje ovi modeli dele. Ipak, ispod spoljne maske krije se pregršt razlika, poput Snapdragon 730G čipseta u A71 modelu (naspram Exynos 9611), glavne kamere od 64 MP (kod A51 je 48 MP), te veće baterije (4500 mAh umesto 4000 mAh), s još bržim punjačem (25 W umesto 15 W). Tu je i 2 GB RAM-a više (6 GB spram 4 GB). Zanimljivo je da je razlika u masi svega devet grama, a oba telefona subjektivno stvaraju osećaj da su u ruci još lakši nego što im dimenzije sugerišu. Da li je to vredno doplate od oko stotinak evra (57.000 dinara za A71, 45.000 za A51), procenite sami – ali vredi razmisliti.

