Review: Velika slika, za malo para

Televizor sa 4K ekranom od 55 inča, jeftiniji od 50.000 dinara, izgleda kao nemoguća misija, ali izgleda da je to ipak ostvarivo. Vivax se na regionalnom tržištu konstantno trudi da veoma povoljnim cenama privuče kupce koji imaju mnogo više razuma nego novca.

Recept koji su primenili deluje jednostavno i podrazumeva uklanjanje svega što nije baš neophodno za jedan televizor. Tako 55UHD120T2S2 nije ni SmartTV, ni AndroidTV ili nešto slično, već je „samo“ televizor. Glavna karakteristika je veliki LCD panel koji ima dijagonalu od 55 inča i maksimalan prikaz 4K rezolucije, čime se zadovoljavaju dva najbitnija parametra koja televizor treba da ispuni. Relativno jednostavno izgleda i dizajn, pa je TV spakovan u klasično plastično kućište s malo većim ivicama. Bitno je da priloženo postolje veoma stabilno drži televizor na željenom mestu, pa se tu nije nešto štedelo.

55UHD120T2S2 ima DVB‑T2/C/S2 tjuner i sa zadnje strane mesto za adekvatnu karticu, što znači da se može koristiti za prijem digitalnog TV signala bez dodatnog box‑a, naravno ukoliko to određeni provajder dozvoljava (antena uvek dozvoljava). Sa zadnje strane nalaze se svi bazični priključci, što znači dva USB porta i jedan DSUB, odnosno tri HDMI uzlaza (jedan ima i ARC), uz standardne antenske ulaze. Od audio‑elemenata tu je izlaz za slušalice i PC audio‑in za situacije kada treba i zvuk s računara reprodukovati na televizoru. Daljinski upravljač u skladu je sa funkcijama koje ima 55UHD120T2S2, što znači da je sasvim klasičan. Svi koji su odranije naviknuti na tradicionalne televizore neće morati ni minut da potroše na navikavanje, a slično je i s navigacijom kroz menije. Softver je jednostavan, kanali se lako podešavaju i nema tu neke dodatne priče.

Brz odziv za gejmere

Zahvaljujući klasičnom LCD LED panelu, 55UHD120T2S2 ima dosta brz odziv (samo 4 ms) i mali lag na ulazu, pa je ovaj televizor u dobroj meri namenjen za reprodukciju slike s računara. U ovoj situaciji jedino osvežavanje od 30 Hz pri maksimalnoj rezoluciji može malo da kvari zabavu ukoliko televizor želite da koristite za gaming, dok će filmski sadržaj reprodukovati bez problema. Prilikom gledanja filmova kod kojih odnos strana (aspekt) nije 16:9, može se primetiti da ovaj panel nema diming zone i ostale napredne stvari karakteristične za skuplje ekrane. Uniformnost osvetljenja nije baš idealna, pa se može primetiti „probijanje“ po ivicama, ali su to očekivane stvari u ovoj kategoriji LCD LED ekrana. Ugao gledanja od 178 stepeni u svim smerovima sasvim je korektan, uz kontrast od 4000:1 i maksimalno osvetljenje od 260. Reprodukcija boja takođe je korektna, a fabričko podešavanje blizu je optimalnog, uz dodatne presetovane modove slike. Dodatnim podešavanjem situacija se može još malo popraviti, ali nije neophodno, pa će većina moći da se baci na gledanje čim izvadi televizor iz kutije.

Direktnim poređenjem s televizorima koje smo testirali u poslednje vreme, lako se uočava razlika u odnosu na 55UHD120T2S2. Nedostatak boljeg procesiranja i oštrine se primećuje, pa je ukupni kvalitet slike nešto slabiji. Skaliranje s manje rezolucije takođe nije baš idealno, ali to je jednostavno tako u ovoj kategoriji uređaja. Ipak, sve to nije baš dramatično, s obzirom na drastično nižu razliku u ceni. Odnos nedostataka u kvalitetu slike i nedostatka novca u novčaniku je odličan, jer ovaj televizor košta tek nešto više od 45.000 dinara. Za sličan novac može se kupiti tek neki 40“ SmartTV model poznatijeg proizvođača, pa je 55UHD120T2S2 veoma zanimljiv predlog za sve one koji prosto žele samo veliki ekran (televizor) i nemaju potrebu za raznim, često nebitnim dodatnim funkcijama. Za upotrebu u situacijama kada je veličina ekrana primarna stvar, on je odlično rešenje.

www.kimtec.rs

Specijal posvećen novim televizorima preko kojih možete sa stilom gledati Svetsko prvenstvo u Rusiji 2018. možete pročitati besplatno u našoj čitaonici.

(Objavljeno u PC#255)

Podelite s prijateljima

Tweet