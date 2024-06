Rittal je razvio megavatno hlađenje za AI

Veštačka inteligencija (AI) obećava revolucionarnu korist. Da li je IT infrastruktura spremna? Operatori data centara probijaju novi tehnološki teren sa svojim tehnološkim partnerima. Predstavljamo vam novo rešenje za hlađenje koje isporučuje više od jednog megavata hlađenja i utire put veštačkoj inteligenciji.

Potražnja za računarskom snagom raste toliko brzo da je potreban potpuno novi nivo skalabilnosti, hlađenja, distribucije električne energije i energetske efikasnosti. Rittal kao globalni proizvođač IT infrastrukture na taj način ulazi u novo i još šire polje IT hlađenja, u smislu performansi i tehnologije.

Prilike koje nudi veštačka inteligencija deluju gigantski. U junu 2023. godine, McKinsey je predvideo da bi povećana produktivnost koju je doneo GenAI mogla da doda između 2,6 i 4,4 triliona dolara godišnje globalnoj ekonomiji. Ako bi se i delić toga mogao realizovati, IT infrastruktura bi mogla da raste što je brže moguće i da bude tehnološki imperativ u ključnim oblastima.

Novo rešenje za hlađenje koristi vodu za jednofazno direktno tečno hlađenje

U bliskoj saradnji s nekoliko hiperskalera, Rittal je razvio modularno rešenje za hlađenje koje isporučuje kapacitet hlađenja od više od 1 MW s direktnim vodenim hlađenjem. Potreban je visok nivo standardizacije i skalabilnosti kroz modularni dizajn i globalnu dostupnost kako bi se omogućila brza ekspanzija infrastrukture tehnički, ekonomski i organizaciono.

Modularna platforma za jednofazno direktno vodeno hlađenje

Rittal koristi rashladne jedinice za jednofazno direktno tečno hlađenje vodom, dizajnirano za jednostavno i brzo redovno servisiranje.

Kako ovo funkcioniše? Temeljeno na modularnosti i dizajnerskim prednostima Open Rack V3, čiji je razvoj Rittal primenio i u Open Compute Project (OCP), sistem napajanja servera u ormanu je povezan sa centralnim dovodima i putem standardizovanih priključaka vodenog kruga. Funkcionalne jedinice, kao što su jedinica centralnog kontrolera i nekoliko Coolant Conveying Units (CCUs) – u zavisnosti od zahtevanih performansi – potpuno su modularni i lako se mogu ubaciti u orman. Garantuju visoku dostupnost kroz n+1 redundantni dizajn. Nadzor curenja tečnosti počinje kod svake komponente. Ovaj koncept nudi veliku korist u pogledu usluge servisa: komponente kao što su kontroleri, senzori ili in-row jedinice mogu se održavati tokom rada i lako zameniti putem hot swap sistema.

Infrastruktura direktno u ormanu

Sve više se struja, hlađenje i nadzor integrišu direktno u standardizovani orman kao osnovni temelji IT infrastrukture. Glavni pokretači ovog trenda su hyperscale i serverski OEM provajderi, za koje je Rittal glavni snabdevač IT ormana. Ubeđeni smo da će ovaj koncept uskoro postati standard za naše globalne IT korisnike jer će biti potrebne sve veće performanse i skalabilnost. Pored hiperskalera, ovaj koncept postaće zanimljiv i za sve veći broj kolokatora.

Rittal svojim korisnicima nudi fleksibilnost: „Ne ograničavamo se na Open Rack V3 u 21-inčnoj tehnologiji. U našim VX IT ormanima takođe se primenjuje standardizovana 19-inčna tehnologija. Potpuna integracija u Rittal sistemsku platformu je potrebna kako bi se obezbedila IT infrastruktura potrebna za AI aplikacije u velikom obimu – od velikih hyperscale data centara do onih za mala preduzeća. Direktno tečno hlađenje je jedna od osnova tehnologije za AI. Naš razvoj je inspirisan našim velikim globalnim korisnicima i Rittal-ovim višegodišnjim iskustvom u IT i industriji.

Dve decenije razvoja IT hlađenja i više od 30 godina proizvodnje rashladnih uređaja za sve, pa i najteže, industrijske uslove”, objašnjava Igor Šugar, direktor marketinga Rittal Srbije i dodaje: „Želimo da napravimo rezultat kako bismo dobili inovaciju dostupnu našim korisnicima – i velikim i malim – što je pre moguće”.

Rittal.com

Podelite s prijateljima

Tweet