Rittal: Pit stop za 16 TB podataka

Adaptivna kontrola kretanja i asistencija na traci su dve funkcije koje su osmislili automobilski programeri pre nekih 20 godina i odavno su postale standardne karakteristike u svim novim automobilima. Međutim, biće potrebno bezbroj daljih probnih vožnji i procena ogromne količine podataka pre nego što automatizovana vožnja zaista postane stvarnost. To je cilj prema kojem ide BMW Grupa, prikuplja podatke tokom brojnih probnih vožnji i obrađuje ih u Rittal IT kontejneru.

U industrijskom okruženju severno od Minhena, rampa na izlazu iz pogona BMW Grupe iz minuta u minut ide gore-dole. Vozila koja još uvek nisu dostupna za kupovinu, neka sa upečatljivim prototipom farbe, napuštaju fabriku nemačkog proizvođača automobila jedno po jedno. Misija svakog vozača je da detaljno testira brojne funkcije automobila i njihovu interakciju.

Budućnost automatizovane vožnje je sve samo ne trivijalna za proizvođača. Da li automobil detektuje biciklistu i koči iz predostrožnosti? Da li pravilno identifikuje putokaze i ograničenja brzine? A da li postoji signal upozorenja ako vozači sklone ruke s volana ili ako im se oči zatvore zbog umora? Ako nije, tehnologija treba da bude optimizovana i podvrgnuta daljim testovima. Svi rezultati se beleže tokom disk jedinice. To proizvodi ogromnu količinu podataka koje prvo treba bezbedno uskladištiti, a zatim proceniti. Ali gde se ti vredni podaci mogu čuvati?

BMW Grupa se opredelila za rešenje IT infrastrukture po sistemu „ključ u ruke„ koje zadovoljava sve uslove fizičke bezbednosti

Gledanje očima korisnika

Kada probni vozači prikupljaju podatke, uvek zakorače u cipele osobe koja će na kraju biti za volanom. Oni prolaze kroz različite standardne scenarije vožnje, kao što su vozač koji se približava vozilu, ulazi, pokreće motor i telefonira. Žarišta probnih vožnji definisana su početkom svake nedelje i rute su u skladu s tim prilagođene. Ako je, na primer, fokus na telefonskim funkcijama, automobili se usmeravaju kroz oblasti s relativno lošim mrežnim pokrivanjem.

BMW Group test vozači uvek počinju tako što otvore prtljažnik i ubace solid-state drajvove veličine tri VHS video-kasete. Njihov cilj dana je prikupljanje podataka, podataka i još više podataka. U prtljažniku nema mnogo mesta jer sadrži brojne merne uređaje i senzore koji evidentiraju sve što se dešava tokom vožnje. Sa svakom sekundom koja prođe, generiše se 1 GB podataka. Hard-disk kapaciteta 16 TB napuni se 75 odsto do 100 odsto do kraja smene.

Lakši način da bezbedno „parkirate” podatke

Kada se vožnja završi, vozači otvore prtljažnik automobila, izvade hard-disk i ubace ga u IT orman na kopiranje. Nakon inicijalne automatske migracije, skoro 25 odsto prikupljenih podataka prenosi se direktno iz ormana u glavni data centar u Minhenu preko dve linije od 100 GB. Tokom postobrade procenjuju se rezultati merenja i funkcije se optimizuju. Kada je tražila sigurnu „garažu” ormana za kopiranje podataka, BMW Grupa se opredelila za rešenje IT infrastrukture po sistemu „ključ u ruke” koje zadovoljava sve uslove fizičke bezbednosti, kontrolu hlađenja i zahteve za napajanje/rezervno napajanje. S obzirom na to da nije bilo dovoljno prostora za sigurnu server-sobu u zgradama na stazi za testiranje vozila, stručnjaci su se odlučili za rešenje IT kontejnera na otvorenom koje može brzo da se postavi i takođe ima veoma praktične prednosti. Skoro kao da prave pit stop, vozači probnih vozila mogu da voze sve do data centra kako bi ubacili uređaje za skladištenje podataka u proces migracije podataka.

IT kontejner

Tehničko rešenje se sastoji od Turnkey Data Centre kontejnera iz Rittal-a koji je opremljen ormanima, hlađenjem i neprekidnim napajanjem koje se jednostavno i brzo priključi na glavne uređaje. Jedna upečatljiva karakteristika je rešenje koje deli data centar na dva odeljka. Iz bezbednosnih razloga.

Upravljački programi pristupaju samo prednjem delu data centra, gde se podaci mogu lako i brzo umetnuti i gde se nalaze ulazne funkcije za prenos podataka. Zadnji deo data centra je ograđen i zaključan, što znači da samo ovlašćeno osoblje ima pristup. Takođe štiti područje koje sadrži osetljivu tehnologiju. Kada probni vozači unesu dnevne podatke u kontejnerski data centar, njihov posao tog dana je završen.

