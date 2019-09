Roboti-insekti za bezbedniji svet

Budući da tehnologija sve brže napreduje, robotska rešenja koja liče na insekte više nisu ništa novo. Ipak, pojedini projekti donose nove funkcije, te otpornije robote koje je skoro nemoguće uništiti.

Poslednje u nizu ovakvih rešenje je i ono sa univerziteta Berkeley u okviru kojeg je nastao robot koji podseća na bubašvabu, i to ne samo po izgledu, već i po tome što je veoma brz, i skoro ga je nemoguće uništiti, baš i kao ozloglašenog insekta koji je poslužio kao inspiracija. Kreatori tvrde da bi ovaj robot zahvaljujući malim dimenzijama mogao da dopre i do onih mesta koja su čoveku nedostupna, te da bi zahvaljujući izdržljivosti u budućnosti mogao da obavlja opasne zadatke, poput pretraživanja terena nakon neke katastrofe, a u slučajevima kada ljudi i veći roboti nisu u mogućnosti da stignu do kriznog područja.

Insektoliki robot može da podnese do 60 kilograma pritiska, što ga čini otpornim na veliku broj situacija koje uključuju ovaj tip opasnosti. Robot trenutno funkcioniše uz pomoć kabla, ali bi uskoro trebalo da dobije i bateriju, te sistem koji će mu omogućiti da lakše zaobilazi prepreke.

Izvor: Mashable