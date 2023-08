Rusija krenula na Mesec prvi put posle 47 godina

Rusija je krenula na Mesec, prvi put od 1976. godine sa letelicom Luna-25.

Cilj misije je pronalaženje vode

Raketa koja nosi letelicu Luna-25 označiće prvu rusku lunarnu misiju od 1976. godine. Ekspedicija će pokušati da spusti istraživačko vozilo na južni pol Meseca. Cilj misije je da letelica najmanje godinu dana uzima uzorke i istražuje tlo koje će naučnici potom analizirati.

Pronalazak leda, odnosno vode predstavljaće ogroman napredak u istraživanju Meseca i svemira uopšte. Nakon toga biće omogućene i buduće lunarne misije.

Rusija će ovom misijom, potencijalno postati prva zemlja na svetu koja je uspela da izvrši takozvano meko sletanje na južni pol Meseca. Naučnici za tu oblast Meseca tvrde da sadrži led.

NASA je 2020. godine potvrdila otkriće molekula vode u suncem obasjanim delovima Mesečeve površine. Ukoliko se uspešno pronađe voda na Mesecu, to bi moglo predstavljati značajan napredak za istraživanje Meseca. Voda bi imala višestruke koristi za buduće ljudske misije na Mesecu, uključujući sposobnost za život, mogućnost proizvodnje goriva (iz ekstrahovanog vodonika). Takođe, zatim se pruža i potencijal za uzgoj poljoprivrednih kultura.

Misija Rusije ima i mnogo dublje značenje

Takođe, ova misija Rusije ima i dublje značenje. Prema nekim navodima, to nije samo naučna misija već ima i političke konotacije. Misija će poslužiti kao reakcija Rusije da se ponovo etablira kao važna globalna sila, koja neće pokleknuti pred sankcijama Zapada, nametnutim zbog rata u Ukrajini.

Ime same letelice je odabrano kako bi podsetilo na sovjetski svemirski program. Poslednja misija tog broda bila je Luna-24, koja je provela 13 dana na putu do Meseca i nazad kako bi sakupila podatke te 1976. godine. To je zapravo podseća na period kada je Sovjetski Savez bio neprikosnoven kao svetska supersila i sada se poredi sa ciljevima Vladimira Putina koji želi da pokaže nadmoć Rusije.

Očekuje se da će letelica sprovoditi eksperimente koristeći svoju istraživačku opremu na Mesecu oko godinu dana. Oprema uključuje lopaticu koja može da uhvati uzorke do dubine od 15 cm u potrazi za smrznutom vodom.

Snimak lansiranja možete pogledati ovde.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet