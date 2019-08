Rusija: Tehnologija za prepoznavanje lica kao alatka za lov na uspavane taksiste

Iscrpljeni ruski taksisti uskoro bi mogli da budu u obavezi da prave neophodne pauze, budući da je Yandex.Taxi – najveći taksi servis u ovoj zemlji – najavio uređaje sa tehnologijom za prepoznavanje lica, koji bi trebalo da se instaliraju u svako vozilo kako bi prepoznavali umorne vozače.

Kompanija Yandex se prošle godine spojila sa Uber-om, što je vozačima omogućilo da do klijenata dolaze preko obe aplikacije, te je to na kraju dovelo do premora kod onih najangažovanijih. Novi uređaji bi trebalo da se pozabave ovim problemom, a pošto se nađu na vetrobranu svakog vozila. Funkcionisaće uz pomoć softvera koji je kreiran da prepoznaje znake umora i iscrpljenosti, poput zevanja, trljanja očiju, te pogrešnog držanja tela.

Yandex se nada da će na ovaj način sprečiti veliki broj nezgoda do kojih dolazi usled premorenosti vozača, a tehnologija je naprednija od sistema koji koristi Uber, koji kada vozač dostigne limit od 12 sati vožnje sistem automatski gasi na šest sati.

