Sa Aleksandrom Aškovićem na I(aj)T(i) – “Standup je moja tajna ljubav”

Ponekad je i Aleksandaru Aškoviću teško da na pravi način nekome objasni sebe i ono čime se bavi, ali ako krenemo od kulina bana možemo reći da su mu video igre i računari prva ljubav koja traje od momenta kada je ubacio prvi žeton u arkadu, početkom 80-tih godina. Ta ljubav, pretvorila se u posao, kada je 2001. godine započeo izuzetno uspešnu gaming emisiju “Game Over”, koja se emitovala punih osam godina. Kasnije, “trbuhom za kruhom”, pokreće IT TV emisiju KursorTV na B92. Od 2014. godine, fokusira se na nove medije i digitalni marketing. YouTube-om je počeo da se bavi spontano, bez neke prevelike ambicije, a sada je integralni deo njegovog života strimovanje video igara i pomaganje kompanijama da iskoriste potencijal ove društvene mreže. Za pcpress.rs otkriva cake iz sveta gejminga, edukujući mlade za nova internet iskustva.

Koliko je teško probuditi se nakon produktivne noći – celovečernje sesije WOT-a?

Ah taj san! U mladosti, uzimate ga zdravo za gotovo. A da je teško, teško je, i ne može se reći da ne utiče na čoveka. Iz više razloga, rešio sam da manje strimujem noću. Nespavanje utiče na mene i obavljanje dnevnih obaveza, a i zbog ljudi koji me gledaju, pa sutra krmeljaju na poslu ili času. Kako nisam ljubitelj kafe (jeres), za razbuđivanje koristim crni čaj.

Da li si mogao da predvidiš današnji vid IT novinarstva i šta bi promenio u njemu?

Najveći problem današnjeg novinarstva leži u sinergiji društvenih mreža i online medija. Naime, Google daje novac samo kada se reklama prikaže prvi put, što znači da je vama , kao mediju, cilj da što više ljudi vidi vaš tekst. Kako najlakše da privučete ljude na vaš sajt, iako napravite click bait naslov, koji će da aktivira radoznalost čoveka-majmuna i natera ga, u poplavi informacija, da klikne baš na taj link? U takvom sistemu nije bitno da li će čitalac dobiti adekvatnu informaciju već samo da što veći broj ljudi klikne na vest. Ovaj sistem mnogo više pogoduje žutoj štampi, koja postoji od pamtiveka, nego nekim ozbiljnim publikacijama ili medijima.

Nažalost, svi koji žele da opstanu u digitalnom dobu treba da se vode krilaticom “don’t hate the players, hate the game“. To znači da moraju da prilagode svoje ponašanje, fokusiraju se na društvene mreže, malo “da požute” sa naslovima, okrenu se mlađoj publici i ono najbitnije –ponude adekvatne informacije na vreme. Jednostavno, ako ne objaviš vest danas, sutra i ne moraš, jer je neko drugi već to uradio. Drugi pravac je uvođenje pretplate, ali to mora da prati i ozbiljan sadržaj koji se ne zasniva na recikliranju postojećih informacija.

Koliko je YouTube promenio svet?

YouTube je drugi sajt i pretraživač na svetu po posetama korisnika. Svakog minuta na njemu se upload-uje preko 500 sati materijala. Ima još zanimljivih činjenica, ali već vam je jasno koliko YouTube ima veliku ulogu u našim životima. Srbima je ovaj servis nekada služio samo za slušanje muzike, a danas se to promenilo. Sada u okviru njega mogu pogledati razne emisije, razgovore sa ličnostima koje nikada ne bi mogli da vidimo na TV-u, skečeve koji mogu da vas zgroze ili nasmeju. YouTube daje svakome, ko ima duha i mobilni telefon, mogućnost da postane zvezda ili bar da zaradi od svog hobija.

Upravo u tome je i tajna uspeha ovog servisa. Sada ljudi biraju šta će da gledaju, što zgražava medije i određen deo javnosti, pa se dolazi do tragi-komičnih situacija da su neki YouTuberi uticajniji od novina ili TV stanica, bar po broju ljudi koji ih redovno prati. Ovaj trend će se nastaviti u godinama koje dolaze, pošto će sve više ljudi probati da se na neki način probije kroz kakofoniju, težeći da postanu “uticajni” ili bar popularni u nekom segmentu. Upravo u tome leži i najveća opasnost od YouTuba, jer za razliku od Amerike, gde postoji neka kontrola sadržaja, na Balkanu i dalje vlada Divlji zapad. Ne razmišlja se o posledicama na gledaoce, pogotovo one najmlađe, koji još uvek ne mogu da shvate razliku između vituelnog i stvarnog sveta.

Koja je tajna opstanka na mreži dugi niz godina?

Biti zabavan, aktuelan, autentičan, pa i pomalo bezobrazan. Jednostavno morate da izazovete neku reakciju kod publike, inače nemaju razloga da vas prate. Ponovo se vraćam na prezasićenje informacijama, od koga svi sada patimo i prilično kratkog vremena koje smo u stanju da posvetimo nekoj temi, bilo da imamo hrčka u mozgu ili realne obaveze.

Znamo te kao YouTube-era. Uspeo si da dramatično podigneš slušanost i gledanost podcasta Sport Kluba. Koji je sledeći korak u industriji i koliko si voljan da ga načiniš?

Ideja za podcast Sport Kluba nije bila preterano revolucionarna, s obzirom da je podcast, kao forma, odavno etablirana stvar. Ono što sam sugerisao je da se uživo odgovara na pitanja ljudi koji nas prate i to je po meni bio jedan od faktora koji nam je pomogao da imamo najslušaniji podcast vezan za Svetsko prvenstvo. Naravno, nije nam odmogla i činjenica da je Sport Klub imao jak tim komentatora i izuzetan renome na ovim prostorima. Sada na YouTube kanalu Sport Kluba možete pratiti nekoliko različitih podcasta posvećenih Premijer Ligi, Španskoj Ligi, NFL-u itd. Sledeći korak bio bi da izađemo “u narod” , da organizujemo podcast na nekoj drugoj lokaciji i da podignemo tehnički kvalitet same forme. Što se mene lično tiče, u pripremi je nekoliko različitih podcasta posvećenih kako digitalnom marketingu, tako i nekim lakšim temama.

Nedavno si počeo da se baviš standup komedijom. Hoćemo li u skorije vreme uživati u autentičnom humoru, prkoseći trenutnom koji nam plasiraju na malim ekranima?

Standup je moja tajna ljubav. Godinama sam zasmejavao drugare sa svojim pričama i uvek sam se pitao kako bi na mene reagovali nepoznati ljudi, pre svega zbog specifične vrste humora. Drago mi je da je publika u Ben Akibi reagovala na isti način, kao i moji drugari na “Kojotarije”. Trenutno sam u procesu kreiranja novog materijala uz pomoć kolega iz organizacije StandUP.rs, pa ćemo da vidimo kako će proći. U svakom slučaju to je nešto u čemu želim da se oprobam, a da li ću biti uspešan ili ne, to ćemo tek videti.

Koliko nam u ovom sumornom vremenu humor pomaže u duhovnom razvoju?

Ako pogledate društvene mreže, količina stranica sa forama, smešnim slikama, karikaturama i “meme”-ovima je neverovatna. Nema više klasičnih viceva, na sceni je digitalni humor i tu svako može da nađe nešto za sebe. Mislim da je humor izuzetno važan, kako za mentalnu higijenu, tako i kao mogućnost da se kritikuju neke stvari koje vam se ne sviđaju, na mnogo prijemčiviji način. Mišljenja sam da sav taj humor na društvenim mrežama plaši ljude na vlasti, kako u Srbiji tako i u svetu. Naime, masovni mediji imaju pravila, urednike, kontrolu i nikako ne mogu da pariraju društvenim mrežama na ovom polju. Toga je svesna i svaka vlast, pa se nadam da neko neće “zaglavi robiju” zbog nekog meme-a. Kao što znamo, tradicija već postoji. Branislav Nušić je bio tri godine u zatvoru zbog pesme. Takođe, ne treba zaboraviti famozni “article 13” koji pruža mogućnost uvođenja cenzure na mala vrata.

Dota, World of Tanks ili nešto treće?

1.WoT

2.DoTA

3.Kanter

4. Potezne strategije smeštene u WWII

5. Action RPGMo

Moja fokusiranost na WoT u ovom trenutku je posledica nekoliko stvari, od kojih je nedostatak vremena najveći. Igranje video igara spada u zabavu, a u ovim godinama takve stvari su često na dnu lestvice. To ne znači da se ne igram uopšte, ali mnogo manje u odnosu na neke prošle dane.

Poruka mladima u online svetu?

Poručio bih mlađim naraštajima, koji čitaju ovaj intervju, da je naš poznati prosvetitelj Dositej Obradović rekao: “Knjige, braćo moja, knjige, a ne zvona i praporce.” Ja bih to parafrazirao “Online kursevi i edukacija, a ne gubljenje vremena na gluposti“. Trenutno na Internetu možete naći neverovatnu količinu kurseva za svako postojeće zanimanje na svetu. Vaše je samo da smislite šta želite da radite i da krenete da se obrazujete. Ni posao nije problem da se nađe, jer na Internetu postoji nekoliko desetina sajtova koji nude poslove koje možete raditi od kuće.

