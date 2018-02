Sa Državnim poslom na (Aj) Ti

Emisija “Državni posao” pet godina uspešno drži pažnju gledalaca u Srbiji. Najpoznatiji arhivatori teme naše svakodnevice opisuju na duhovit i nesvakidašnji način, pa svi jedva čekamo da dođemo kući sa posla i pogledamo novu epizodu. Na naša pitanja su na njima svojstven način odgovorili Boškić (Dejan Ćirjaković), Torbica (Nikola Škorić) i Čvarkov (Dimitrije Banjac).

Boškiću su potrebne tri stvari za dobro jutro?

Da ne ustane pre 9h, obiman obrok i crni čaj.

Torbice, sms – da ili ne? Najbolja kafa u Novom Sadu?

Kakav SMS… ko će u to kuckati, to je za ženske prste, meni vazda zavata po tri slova. Najbolje je sa čovekom sjesti i ispričati se… Mjesto za najbolju kafu ti je kod Duće u pečenjari… doduše to je Veternik…

Inspiraciju nalazite na društvenim mrežama, portalima…

Uglavnom se obaveštavamo u papirnom izdanju.

YouTube kanal ’’Državni posao’’ dobio je nagradu PC Press-a za “Društvene mreže”.

Da nije bilo YouTube-a verovatno da ne bi bilo ni Državnog posla. Može da se zaradi, iako je klik iz Srbije dosta potcenjen… ali to je tako…

Čvarkov, bi pristao na detektor laži, ali da ga ne pitaju tri stvari?

Da li si juče u 16.30 pojeo teleću glavu u škembetu, da li usred noći pojedeš čokoladu od 300gr, a ujutro okrivljuješ decu, i da li si kornetom pročačkao uvo i dao Dejanu da jede kada ste bili na moru u Budvi ispred marketa “Voli” više magistrale.

Koji bi film gledali zajedno?

Rambo 3

Tri neophodne aplikacije?

Igrica, Viber, Deezer

Ime vašeg robota u kancelariji? Zašto svet preferira ženske robote?

Zvao bi se Cverle, kao i kanarinac kojeg je imao Čvarkov, nosio bi kafe i pečatirao… Zato što je nekako lakše da dobra riba okonča civilizaciju…

Fitnes aplikacija ili virtuelni kućni ljubimac?

NE

Svako od vas je najviše puta guglao…

Ne bismo sada o tome!!!

