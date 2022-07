Ne dešava se sve trenutno – kada treba snimiti neki dugotrajni proces i možda sumirati dane ili mesece u nekoliko minuta, potrebna vam je samostalna Time Lapse kamera. Lunatronik nudi rešenja za razne scenarije zasnovane na Tike 3 PRO Plus kamerama.

Snimanje procesa se ne završava na kameri: sada je dostupna mogućnost priključivanja kamera na server kompanije Lunatronik, koji se zasniva na AI softveru (AI – Artificial Inteligence) za automatsko pravljenje Time Lapse snimaka. Time Lapse video željene dužine se obrađuje u aplikaciji primenom veštačke inteligencije koja može da obezbedi optimizaciju slike.

Osnovne mogućnosti

Inteligentno filtriranje: izaberite pogodne fotografije oslanjajući se na filtere veštačke inteligencije koji prepoznaju lepo vreme, sneg, dobru vidljivost, plavo nebo… tako ćete brzo odbaciti fotografije snimljene u lošim uslovima. Napredno ublažavanje prelaza – dodajte posebne prelaze između kadrova za bolju fluidnost. Zadaju se parametri u 3 nivoa. Obrada slike – korigujte kontrast, osvetljenost i boje, ponovo u 3 nivoa. Anti-flickering – automatsko nivelisanje za ublažavanje treperenja između kadrova) Naknadno podešavanje osvetljenosti slike zasnovano na dubokom učenju. Tako će se vaše fotografije savršeno podudarati, osvetljenost će biti ista bez obzira na vremenske uslove. Dodavanje vodenih žigova. Dodavanje datuma i vremena svake fotografije koja će činiti video-materijal. Odaberite koliko će finalno trajati video-zapis Iskoristite mnoštvo opcija za deljenje vaših filmova preko privatnih i javnih veza. Maskiranje: Izbor zona na slikama koje će biti uklonjene da biste se uskladili s RGPT pravilima. Do 100.000 slika na jednom My-Tikee nalogu, po svakoj licenci. Iskoristite geolokaciju vaših timelapse kamera da biste se kretali između svake tačke gledišta na virtuelnoj mapi. Režim portfolija: Organizujte i grupišete različite prikaze koje su snimile vaše kamere u jedan portfolio.

Za sve ove funkcije plaćate samo mesečnu pretplatu.

Dodatne pogodnosti

Ako koristite specijalne Tikee kamere koje nudi Lunatronik, imate i dodatne pogodnosti:

Kamere obezbeđuju 4G i/ili Wi-Fi vezu, imaju solarni panel i akumulator, vidni ugao je 220 stepeni i to bez distorzije, a rezolucija 4K ili 6K. Izbor željenog vidnog ugla sa mogućnošću digitalnog zumiranja. Osnovna rezolucija kamere je 7360×2650 tačaka, uz Spherical Pan & Zoom. Stabilizaciju snimaka nastalih usled podrhtavanja kamere (Reduces vibration between frames).

Nezavisna od napajanja

U Time Lapse kameru je ugrađen Li Ion akumulator kapaciteta koji je dovoljan za sve potrebe kamere tokom perioda kada nema sunca. A kada je dan, baterija se puni: ugrađena je monokristalna solarna ploča postavljena na „ruku“ panela. Sve je to stalo u kameru ukupnih dimenzija 210×180×70 mm.

To praktično znači da će Time Lapse kamera raditi bez vašeg prisustva i bez potrebe za bilo kakvim intervencijama. Spremna je za temperature od -10 do +50° C (temperatura skladištenja je od -25 do +60° C), a uz to je zaptivena po IP66 standardu, tj. otporna na pesak, sneg, kišu i druge vremenske uslove i to u veoma dugom vremenu. Ukoliko se ipak jave neki problemi, recimo prekoračenje radne temperature, kamera će vam poslati e-mail a vi ćete odlučiti šta dalje činiti.

Sve u svemu, Tike 3 PRO Plus kamera predstavlja zaokružen sistem za generisanje impresivnih 4K i 6K fotografija i video zapisa, uz primenu raznovrsnih vizuelnih efekata. Predeo koji tako osmatrate zasijaće kad god to poželite!

