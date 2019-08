Samsung Galaxy Fold će (možda) biti predstavljen 6. septembra

Tokom jula, Samsung je najavio da će Galaxy Fold, njihov prvi preklopni telefon, biti (konačno) zvanično predstavljen u septembru. Iako tada nije data bliža vremenska odrednica, neki korejski mediji su objavili da je Samsung odlučio da se to desi 6. septembra.

Ova tvrdnja ima smisla, s obzirom da se u to vreme odvija najveći evropski sajam potrošačke elektronike – IFA 2019. Stoga ne bi bilo iznenađenje da upravo na tom sajmu Samsung lansira ovaj telefon.

Da podsetimo, premijera Galaxy Fold- je inicijalno bila predviđena u aprilu ove godine, ali usled nekoliko grešaka u dizajnu, došlo je do višemesečnog odlaganja, pa čak i do otkazivanja svih rezervacija za telefon. Samsung-ovi zvaničnici su u junu tvrdili da je većina problema rešena i tada su kao potencijalni datum predstavljanja telefona pominjali jul. Međutim, kako je to bilo vreme pojavljivanja Galaxy Note 10 i Note 10 plus telefona, Galaxy Fold je opet morao da sačeka.

Nakon predstavljanja, Galaxy Fold će, prema najavama korejskih medija, prvo biti dostupan u Južnoj Koreji, dok će korisnici u Kini i SAD-u imati priliku da ga kupe pre kraja septembra. Dostupnost na drugim tržištima još nije objavljena, a sve to ćemo verovatno saznati za nedelju dana.

