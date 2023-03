Saradnja kompanija Cisco i STADA

Svet u kome živimo se drastično promenio u protekle tri godine, a hibridni model rada, tj. mogućnost da radimo od kuće je pogodnost koju sada mnoge kompanije nude svojim zaposlenima. Ipak, nije sve tako jednostavno na prvi pogled. Pre svega, potrebno je naći rešenje koje će na najbolji i najsigurniji način obezbediti zaposlenima pristup brojnim aplikacijama i programima, a zatim je potrebno sve te sisteme integrisati kako bi radili pre svega bezbedno i čuvali sve podatke na najbolji način u jednoj globalnoj kompaniji.

Najbolji primer implementacije jednog takvog rešenja je saradnja kompanija STADA GIS i Cisco, gde je zadatak bio da se napravi održivi hibridni model rada za STADA grupu, koji bi održao produktivnost i efektivnost ljudi na visokom nivou, tako da svi sistemi budu operativni ukoliko zaposleni rade od kuće, a da se pritom očuva maksimalna bezbednost sistema. Iako je početni cilj STADA-e bio da omogući hibridni pristup radu za preko 12.500 zaposlenih, kompanija je shvatila potrebu za bezbednom mrežom u cloud servisu koju pokreće Cisco SASE (Secure Access Service Edge) rešenje.

Kako ističe Marinel Bokšan, menadžer za globalne IT mreže u STADA GIS, ideja je bila da novi hibridni model rada u STADA grupi bude bezbedan, fleksibilan i efikasan. Prema njegovim rečima, dodatan benefit je da se čitav sistem, uz saradnju sa Cisco, kreirao u Srbiji, gde se i nalazi sedište za STADA globalne IT operacije, a da je lokalno osoblje iz obe kompanije dalo ogroman doprinos.

„Želeli smo da integrišemo sve naše globalne operacije u jednu mrežu i jednu infrastrukturu, a verujemo da rad sa jednim dobavljačem olakšava upravljanje, i pruža bolje znanje o samoj svrsi biznisa. I tu stupa na pozornicu Cisco SD-WAN, kao prvi deo našeg puta u digitalnoj transformaciji biznisa. Tražili smo rešenje, a Cisco nam je izašao u susret,“ kaže Bokšan i dodaje da je upravo rad sa kompanijom Cisco omogućio hibridni model rada za STADA grupu na globalnom nivou. Bokšan ističe da je za STADA grupu fokus na isporuci visokokvalitetnih farmaceutskih proizvoda kupcima širom sveta, uz zadržavanje inovativnosti i agilnosti na tom putu, a da implementacija novih tehnoloških rešenja pomažu u otkrivanju operativnih uvida i poboljšanja, smanjenju operativnih troškova, donošenju boljih poslovnih odluka i omogućavanju novih tokova prihoda.

Prema rečima Siniše Đokića, arhitekte za IT rešenja iz partnerske kompanije MDS Informatički Inženjering, koji je bio saradnik na ovom projektu, Cisco SASE rešenje primenjeno u STADA grupi je arhitektura koja kombinuje vodeće funkcionalnosti za mrežu i sigurnost u jedinstveni cloud servis, kako bi se osigurao pristup bez obzira na to gde se korisnik i aplikacije nalaze. Uz to, prema njegovim rečima, centralizovani menadžment i detaljna analitika čine operacije i rešavanje problema dosta efikasnijim.

Iz kompanije Cisco kažu da je ovaj projekat jedan od primera uspešne saradnja sa klijentima na globalnom nivou.

„Ključna reč ovde je partnerski odnos. U ovom projektu STADA nije bila samo klijent za Cisco, već pouzdan partner. Cisco je pre svega želeo da ponudi rešenja koja će biti ne samo isplativa, već primenljiva, u svakom mogućem smislu,“ poručuje Nataša Minić, direktorka prodaje Cisco Srbija.

