“Selfie medicina” i problem privatnosti

Jedan od najvećih medicinskih problema današnjice je što skoro polovina pacijenata ne uzima lekove na pravilan način, te stručnjaci u poslednje vreme istražuju da li bi snimanje i slanje video sadržaja, koji prikazuju pacijente dok uzimaju lekove, rešilo ovaj problem. I dok bi ova inicijativa mogla da reši određene probleme, još jednom se javlja zabrinutost u vezi sa bezbednošću korisnika tokom ovakvih modernih interakcija sa lekarima.

U izveštaju The Associated Press-a, a o takozvanoj „selfie medicini,“ se govori o aplikacijama za pametne telefone koje bi pacijente trebalo da motivišu da pravilno i na vreme uzimaju lekove. Funkcionisale bi tako što bi pacijent otvorio aplikaciju, te snimio sebe kako guta pilule, da bi video odmah otišao do nekog stručnog lica koje je odgovorno za nadgledanje pacijenta, te praćenje terapije. Ovaj sistem bi trebalo da zameni medicinske sestre koje odlaze kod pacijenata da bi proverile da li pravilno uzimaju lekove, a već se primenjuje u Hjustonu, kod onih koji boluju od tuberkuloze.

Tako bi „selfie medicina“ mogla da reši važan problem, budući da istraživanja ukazuju na to da dobar deo pacijenata ne završi svoje terapije, ili ih ne izvede pravilno. Druga istraživanja, pak, ukazuju na to da nepravilno uzimanje terapije može da izazove do 100 hiljada smrtnih ishoda godišnje. Slični pokušaji su se u prošlosti pokazali kao neuspešni, a najviše zbog zabrinutosti u vezi sigurnošću podataka, te ugrožavanjem građanskih sloboda.

Kada je privatnost u pitanju, većini korisnika nije udobno da svakodnevno otpremaju video sadržaje koji ih prikazuju kako uzimaju terapiju, budući da bi na taj način mogli da ozbiljno ugroze svoju privatnost, te rizikuju da njihovi medicinski podaci budu zloupotrebljeni. Tako se „selfie medicina“ za sada koristi kod pacijenata koji boluju od tuberkuloze i hepatitisa, a stručnjaci kažu da bi mogla da se primeni u slučajevima uzimanja bilo koje terapije. Problem se javlja i kada je u pitanju način korišćenja, te jednostavnost, budući da mnogi pacijenti pripadaju starijim generacijama, koje nisu do detalja upoznate sa najnovijim tehnološkim dostignućima, ili imaju loš vid i slabu pokretljivost, što im otežava otvaranje aplikacije i snimanje video sadržaja.

Izvor: The Verge

