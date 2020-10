Shazam dodaje notifikaciju za brzu identifikaciju muzike

Uoči predstojeće integracije Control Center-a u iOS 14.2, Shazam za Android dobija trajnu notifikaciju za identifikaciju muzike na vašem telefonu ili tabletu. Zvanično pokrenut sa verzijom 11.00, iako već dostupan u 10.51 za Android, „Shazam from notification bar“omogućen je po difoltu ako ste ranije koristili aplikaciju u vlasništvu Apple-a, dok korisnici koji ga prvi put koriste moraju sami da ga uključe.

Shazam from notification bar

„Tap to Shazam“ omogućava vam „identifikovanje muzike dok koristite bilo koju aplikaciju“. Nakon klika, notification shade automatski se zatvara i ikona Shazam će zatreptati dajući znak da sluša zvuk. Kada otkrije o kojoj se numeri radi, dobićete još jednu notifikaciju sa nazivom numere i izvođačima, kao i prečice do „See Lyrics“ i „Share“. U poređenju sa otvaranjem aplikacije, ovo je prilično suptilno i dešava se u pozadini. Funkciju možete da onemogućite u bilo kom trenutku.

Nova opcija koegzistira sa „Shazam from Pop-up“, kao i Quick Settings tiles. Nova funkcija stiže u trenutku kada je Google prošle nedelje predstavio „Hum to Search“, koji zahteva od korisnika da prvo pokrenu Asistenta, dok Pixel uređaji već dugo imaju funkciju Now Playing za identifikaciju pesme u pozadini.

Izvor: 9to5google

