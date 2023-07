Skrillex otvorio nastup na Exitu pesmom „Zvižduk u 8“, iznenadio desetine hiljada fanova!

Sinoć je Petrovaradinska tvrđava ugostila dugoočekivanog Grammy rekordera i globalnog revolucionara elektronske muzike Skrillexa na Gorki List Glavnoj bini EXIT festivala, a početak njegovog nastupa iznenadio je desetine hiljada razgaljenih fanova! Naime – on je svoj set započeo kultnim domaćim šlagerom „Zvižduk u 8“ legende jugoslovenske muzike Đorđa Marjanovića, na opšte iznenađenje publike okupljene ispred glavne festivalske bine, nakon čega je usledio niz novih i starih hitova ovog producentskog velikana!

Skrillex na Gorki List Glavnoj Bini: „Zvižduk u 8“

Skrillex je pred euforičnu publiku izašao u jedan sat iza ponoći, kada su se sa Gorki List Glavne bine, iz apsolutnog mraka, začuli prvi tonovi, zvona i melodični zvižduci, koje su, na samom početku, verovatno lakše prepoznali malo stariji posetioci. Višestruko nagrađivani producent pozdravio je i iznenadio desetine hiljada fanova time što je kao inro za svoj set izabrao kultni šlager „Zvižduk u 8“ iz 1959. godine, čiji je originalni autor legenda jugoslovenske zabavne muzike Đorđe Marjanović! „Srbijo, celi svet nas gleda“ – poručio je Skrillex i time otvorio jedan od najposećenijih i najiščekivanijih nastupa na glavnoj festivalskoj bini!

Nakon što je ovim gestom publici stavio do znanja da je na domaćem terenu, te da poznaje muziku i kulturno nasledstvo naših prostora, plesni podijum je užario svežim hitovima „Rumble“, „XENA“, „Ratata“, ali i nekim starim i dobro poznatim zvezdanim saradnjama iz prethodne ere njegovog stvaralaštva, poput „Where Are Ü Now“ sa Justinom Bieberom i „Purple Lamborghini“ sa Rickom Rossom. Posetioci su ekstatično pozdravljali svaku narednu traku, a celi nastup bio je propraćen spektakularnom produkcijom, konfetama i pirotehnikom, koji su Gorki List Glavnu binu doveli do usijanja!

Skrillex se na EXIT vratio devet godina od svog prvog nastupa na Petrovaradinskoj tvrđavi 2014, a svi još uvek pamte legendarnu priču o tome kako je tada, oduševljen atmosferom i festivalom, produžio svoj boravak kako bi ostao do samog kraja, obilazeći bine i priređujući iznenadne nastupe. Na isto mesto vratio se u godini koju je odvažno proglasio svojom, donoseći sa sobom dva nova albuma „Quest For Fire“ i „Don’t Get Too Close“, koja su još jednom uzburkala kompletnu globalnu elektronsku muzičku scenu, ali i publiku okupljenu ispred Gorki List Glavne bine prethodne večeri!

EXIT festival nastavlja se večeras, a euforiju subotnje večeri na Gorki List Glavnu binu donosi all-female koncept, koji predvode r’n’b i hip-hop dive Senidah, Mimi Mercedez, Sasi MC i Kejt, nakon čega će publiku rasplesati šareni dvojac Sofi Tukker, globalna zvezda Alesso sa hitovima teškim preko milijardu strimova, kao i maskirani house velemajstor Claptone. Na mts Dance Arenu večeras stiže Hot Since 82, Exitovoj publici po prvi put će se predstaviti brazilski producent i DJ Vintage Culture, a pridružuju im se Gioli & Assia Live, Layla Benitez, Mene, IDQ i Marko Nastić.

Na Visa Fusion binu stižu Spasibo, Nikola Vranjković, Bojana Vunturišević, Porto Morto, Hiljson Mandela, Z++, Manna i Jolly Little Bunch, dok će omiljenu NSNS Refreshed by Heiniken binu osvojiti Partiboi69, X-Coast, Cici, Vahicabi i Jovana Takač, zajedno sa nizom imena koja će se predstaviti na preko 40 festivalskih bina i zona!

