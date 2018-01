Slušalice koje vam čitaju misli

Ako ste se ikada pitali kako bi to bilo da vaš muzički plejer zna da želite baš u tom trenutku da slušate određenog izvođača ili pesmu, japanska kompanija Neurowear ima odgovor. Kompanija razvija slušalice sa elektroencefalografskim senzorom, to jest, senzorom koji čita moždane talase. Slušalice i senzor čitaju vaše misli i, zajedno sa aplikacijom, reprodukuju muziku prilagođenu vašem raspoloženju.

EEG tehnologija koja se koristi u slušalicama za sada može da oseti samo tri raspoloženja – kada ste fokusirani, pospani i pod stresom. Kako Mico slušalice rade sa aplikacijom, one prenose vaše raspoloženje u aplikaciju, koja zatim odabira pesme iz svoje baze podataka pesama koje su svrstane po raspoloženjima, to jest bira neuro-tagovanu pesmu koja se uklapa u raspoloženje iz baze podataka Neurowear-a. Ugrađeni EEG senzor koji ide na čelo izgleda kao mikrofon koji se nalazi na pogrešnom mestu, i estetski podsećaju malo na slušalice za kontrolu vazdušnog saobraćaja. Bez obzira na raspoloženje koje Mico detektuje, to raspoloženje se pokazuje i na indikatoru koji se nalazi spolja na bočnim stranama slušalicama. Bočne strane slušalica svetle kada muzika svira i čak pokazuju simbole kao što je Zzz ako je korisnik zaspao. Ovo bi moglo da bude dobro upozorenje da vas ljudi ostave na miru kada ste pod stresom i slušate muziku uz koju pokušavate da se smirite.

Iako su slušalice definitivno intrigantan koncept, čini se da ignorišu mogućnost da osoba ne želi da sluša pesmu koja odražava njihovo raspoloženje. Ako se već nalazite u depresiji, nema svrhe slušati muziku koja izaziva tužne emocije. Trenutno, glomazne bele slušalice su još uvek su u fazi prototipa, i kako se na sajtu kompanije navodi “To je i dalje konceptualni model i nemamo konkretne planove za komercijalizaciju. Tražimo partnerstvo sa muzičkim provajderima i kako bismo onda procenili svoj poslovni model.” Za sada je Mico zanimljiva novina koja bi mogla imati mnogo interesantniju budućnost ukoliko se tehnologija može podići na nivo sofisticiranosti. Ipak, na kraju krajeva, čak i ako postoje samo tri podešavanja, slušalice koje mogu da čitaju vaše misli i prilagode muziku su izvanredne.

Izvor: CNET

Podelite s prijateljima

Tweet