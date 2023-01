Sony konačno ostavlja PlayStation 4 iza sebe

Period PlayStation 4 je bio dobar za nas.

Zbogom, (naš voljeni) PS4

Iznedrio je Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, God of War, The Last of Us Part II, Persona 5 i Uncharted 4: A Thief’s End, ali avaj, svim dobrim stvarima mora doći kraj. Prelazak u PlayStation 5 eru je bio spor. Videli smo da je dosta igara dobilo više generacija zbog nestašice konzole PS5, ali pošto je šef PlayStation-a Džim Rajan potvrdio da su te nestašice sada završene, uskoro bi moglo da dođe vreme da se oprostimo od PS4. Ranije se tvrdilo da bi PS4 igre mogle da budu povučene do 2025. godine, ali izgleda da novi trejler pokazuje da je Sony spreman da krene dalje što je pre moguće.

Trejler sadrži 23 predstojeća naslova, ali samo osam njih treba da bude objavljen i na PlayStation 4 i na 5. Mnogi od najvećih naslova u godini, uključujući Marvelovog Spider-Man 2, Dead Space, Star Wars Jedi : Survivor i Horizon Forbidden West: Burning Shores, navedeni su kao „dolaze samo na PS5“.

Ako ste vlasnik PS4 i pitate se šta možete da igrate ove godine, trejler je najavio da će Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil 4, Street Fighter 6, Destiny 2 Lightfall, Eternights, Tchia, Season A Letter to the Future i Hogwarts Legacy naći put do konzole. Nije baš u rangu sa PS5 linijom, ali nije loše.

Znali smo da dolazi smena. Izdanje Horizon Forbidden Westa – pre skoro godinu dana – označilo je poslednji put kada je Sony ponudio besplatnu putanju za nadogradnju PS5. God of War Ragnarok je tada uveo naknadu za nadogradnju od 10 funti. Zbogom naš voljeni PS4.

Izvor: Gamingbible

Podelite s prijateljima

Tweet