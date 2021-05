Sony upozorava na moguća kašnjenja PS5 i u 2022. godini

Sony prodaje mnogo PlayStation 5 konzola, ali može proći neko vreme pre nego što konzola postigne svoj pravi prodajni potencijal. Kompanija je navodno upozorila analitičare da će PS5 ostati deficitaran sve do 2022. godine, ometajući buduće kupce i sopstvenu potencijalnu prodaju.

Potražnja i dalja veća od ponude

Sony je do 31. marta prodao 7,8 miliona jedinica, a do kraja tekuće fiskalne godine planira da proda oko 14,8 miliona. Nebeska potražnja znači da bi mogla prodati više, ali ne može pratiti korak zbog nestašice čipova i drugih komponenti. Kao i druge industrije koje zavise od poluprovodnika, ni Sony ne može da proceni kada će se ta situacija poboljšati. Finansijski direktor Sony-ja smatra da se potražnja ove godine neće smirivati, čak i ako bude obezbeđeno mnogo više uređaja nego što je to trenutno slučaj. Još uvek proizvodnja ne može da sustigne brzinu prodaje.

Sony nije jedini proizvođač konzola sa problemima u snabdevanju, jer je Nintendo takođe upozorio na nestašicu komponenata prošle nedelje uprkos uspešnom tromesečju prodaje. Za Sony situacija nije idealna jer ne može u potpunosti da iskoristi uspešno lansiranje PS5 dok su kupci još uvek uzbuđeni. Povrh toga, s tim što se pravila o pandemiji polako smiruju, ljudi možda neće ostati zaglavljeni kod kuće, pa će više vremena provoditi napolju, a time se smanjuje i zainteresovanost za kupovinu konzola.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet