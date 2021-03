Šta sve možete da radite sa baterijom kapaciteta 5.000mAh na Motorola telefonima

Impresivne performanse i beskrajne mogućnosti koje nam smartfoni donose vrlo lako mogu da padnu u drugi plan ako baterija nije u stanju da isprati sve vaše potrebe. Velika baterija je danas postala podjednako važna kao i veličina ekrana, snaga procesora ili količina dostupnog RAM-a. Baš zbog toga, Motorola je posebnu pažnju posvetila kapacitetu baterije u svojim telefonima.

Bez obzira na cenovni rang ili klasu, brojni Motorola telefoni dolaze sa baterijom kapaciteta 5.000mAh, ali i onim još većeg kapaciteta, a posebno se izdvajaju modeli kao što su moto g30, moto g10, e7 Plus, One Fusion+, Motorola edge+, Motorola G9 Plus i G9 Power (6.000mAh). Velika baterija definitivno nije samo još jedna specifikacija ili novi trend, već od njenog kapaciteta zavisi da li ćete koristiti telefon bez brige ili ćete svako malo morati da remetite dan konstantnom potragom za utičnicom.

Pogledajte kako sve velika baterija telefona može da vam olakša život!

Pratite sve omiljene serije i uživajte u dobrim filmovima

Smartfoni su nam olakšali mnoge stvari i sada gotovo ne postoji stvar koja može da nam promakne. Zahvaljujući velikoj bateriji Motorola telefoni mogu da vam služe kao nepresušan izvor zabave i informacija, a u svakom trenutku na njima možete da pogledate i omiljenu seriju ili film bez brige da će telefon ostati bez baterije.

Pored velike baterije, mnogi Motorola telefoni dolaze i sa idealnim 21:9 odnosom stranica i velikim ekranima kako bi maksimalno uživali u video sadržaju i najnovijim igrama.

Budite povezani sa prijateljima 24/7

Sada je više nego ikada važno da održavamo kontakt sa porodicom i prijateljima. Ipak, svega nekoliko minuta video razgovora može ozbiljno smanjiti procenat napunjenosti baterijom, pogotovo ako koristite 4G. Na svu sreću, baterije velikog kapaciteta u Motorola smartfonima se staraju da vaši razgovori mogu da traju, ne samo minutima, već i satima – bez potrebe da trčite za punjačem kako vam se veza ne bi prekinula.

Provedite vikend van kuće bez straha da će vam se telefon ugasiti

Umesto da punjač bude prva stvar koju ćete spakovati u torbu, sada možete i kompletno da zaboravite na njega, jer zahvaljujući bateriji kapaciteta 5.000mAh, telefon bez problema možete da koristite 2 dana bez dodatnog punjenja. Prevedno u praktične brojke, baterija kapaciteta 5.000mAh pruža vam 147 sati slušanja muzike, 19 sati gledanja video sadržaja ili 14 sati surfovanja internetom.

A u slučaju da se ipak nađete u situaciji da vam je baterija pri kraju, zahvaljujući brzom TurboPower punjaču dobićete dodatnih 12 sati korišćenja nakon samo 30 minuta punjenja. Bilo da tražite vrhunske performanse, odličnu kameru ili pristupačan telefon, možete biti sigurni da uz Motorola telefone nećete ostati sa praznom baterijom.

