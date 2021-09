Starlink: Lansiran još 51 internet satelit

Jedna od najstarijih SpaceX raketa obavila je svoj istorijski let, budući da je po deseti put krenula ka svemiru. Ovoga puta je sa sobom ponela i grupu Starlink satelita, a nakon završene misije se još jednom uspešno vratila na Zemlju.

U pitanju je Falcon 9, te još jedno Starlink lansiranje. Ova misija je značajna i zbog pauze u otpremanju satelita. Potrajala je dva meseca, nakon što je prethodnih godina nova tura na put kretala skoro svake nedelje. Devet minuta nakon poletanja prva raketa se uspešno vratila natrag, da bi se spustila na SpaceX brod “Of Course I Still Love You“.

Starlink konstelacija polako raste, a nove jedinice dobijaju pojačanje u obliku lasera. SpaceX se nada da će Starlink internet na ovaj način stići i u delove sveta u kojima gradnja stanica na tlu nije moguća. U pitanju je dragocen dodatak, budući da će laserski terminali omogućavati prenos podataka bez potrebe za posrednicima na površini Zemlje.

Od maja 2019. godine kompanija redovno lansira nove ture satelita, te se buduća mega-konstelacija konstantno uvećava. Krajem juna je lansirano još 60 satelita, pa tako ukupan broj bio 1.735 jedinica, da bi sada stigao do 1.786. Kompanija je još ranije obećavala veće brzine nego kod tradicionalnih konekcija, a obećanja su se već približila stvarnosti.

Starlink uskoro planira nove ture satelita, a radi se o naprednijim jedinicama koje će sasvim sigurno uticati na brzinu i latenciju. To je dobra vest za one koji žive po zabitima širom sveta, a broj korisnika se za poslednjih mesec dana uvećao, te je stigao do preko 100 hiljada pretplatnika iz 12 zemalja.

