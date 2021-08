Starlink sateliti dobijaju lasere

Kompanija SpaceX od juna nije lansirala ni jedan Starlink satelit, a za to postoji dobar razlog – buduće jedinice dobijaju pojačanje u obliku lasera.

Poslednja tura satelita put kosmosa je krenula 30. juna i od tada traje pauza. To je neobično, zbog toga što su u prvoj polovini godine lansiranja bila česta, a misteriju je razrešio predsednik kompanije Gwynne Shotwell. Naime, on je objasnio da se u kosmos trenutno šalju laserski terminali, što znači da će sledeća serija satelita u svom sklopu imati i pomenute laserske terminale.

SpaceX se nada da će Starlink internet na ovaj način stići i u delove sveta u kojima gradnja stanica na tlu nije moguća. U pitanju je dragocen dodatak, budući da će laserski terminali omogućavati prenos podataka bez potrebe za posrednicima na površini Zemlje.

Starlink konstelacija raste, a sa njom i broj korisnika. SpaceX od maja 2019. godine redovno lansira nove ture satelita, te buduća mega-konstelacija konstantno raste. Krajem juna je lansirano još 60 satelita, pa tako ukupan broj sada 1.735 jedinica. Kompanija je još ranije obećavala veće brzine nego kod tradicionalnih konekcija, a obećanja su se već približila stvarnosti.

Starlink uskoro planira nove ture satelita, a nedavno je najavljeno da se radi o naprednijim jedinicama koje će sasvim sigurno uticati na brzinu i latenciju. To je dobra vest za one koji žive po zabitima širom sveta, a broj korisnika se za poslednjih mesec dana uvećao, te je stigao do 100 hiljada pretplatnika iz 12 zemalja.

Izvor: Space.com

