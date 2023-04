Starship: Brod za putovanja na Mars

Prošlo je skoro pet godina otkad su Elon Musk i SpaceX predstavili prvi Starship dizajn i obećali da se radi o brodu kojim će ljudi putovati na Mars. Sada je tu novi video koji upotpunjuje priču.

Musk je još u novembru 2018. najavio letelicu koja bi u budućnosti trebalo da omogućava letove do Crvene planete. U pitanju je Starship, koji se od 2016. godine konstantno razvijao, a u pitanju je letelica osnažena Super Heavy sistemom. Drugim rečima: Space X je konstruisao brod koji bi trebalo da omogući brze letove do neke tačke u svemiru. To je korak bliže turističkim letovima u kosmos, ali i putovanjima do Meseca i Marsa.

Novi CG video traje pet minuta, a na njemu još jednom može da se vidi kako Starship poleće, dopunjuje gorivo usred svemira i konačno sleće na Mars. Još uvek se radi samo o ilustraciji i mogućim rešenjima, ali je lansiranje ovog broda navodno iza ugla, pa se na sve gleda drugačije.

