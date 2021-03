Stigao MSI RTX 3060 Gaming X, za njom i ostale GeForce RTX 3060 karte

Nvidia se potrudila da smanji performanse za rudarenje kartice, iako je još uvek rano da se vidi koliko će ovaj blok biti efikasan, ili zaista može li se zaobići.

RTX 3060 je zapravo dobra kartica ako cene završe na pristojnom nivou

RTX 3060 je prva kartica opremljena GA106 GPU-om i to je najpovoljniji Ampere GPU objavljen do danas, a ovde ćemo se baviti MSI Gaming X verzijom. To je kartica sa dva ventilatora, dobro opremljena za toplotne karakteristike i potrošnju energije GA106 čipa. RTX 3060 dolazi sa 3.584 aktivne shader units ili CUDA jezgrom. To je veliki pad u poređenju sa 4.864 Nvidia RTX 3060 Ti, zasnovanog na GA104. Ti takođe ima 256-bitnu magistralu u poređenju sa 192-bitnom magistralom RTX 3060. Ove razlike objašnjavaju značajan jaz u performansama dve kartice. Najbolja karakteristika RTX 3060 je 12 GB memorije koju nosi.

MSI Gaming X nalazi se pri vrhu MSI-jeve serije RTX 3060 proizvoda, iznad Ventusa i ispod Gaming X Trio-a. Sadrži kompaktnu PCB sa šestofaznim VRM-om – za jednu fazu manje od Gaming X Trio-a. Zanimljivo je da je MSI izabrao da uključi i šest i osam pin power konektore, koji deluju nepotrebni, jer bi i jedan osmopinski konektor, plus snaga iz slota zapravo bili dovoljni. Kartica ima fabrički overklok sa nominalnim pojačanim taktom od 1,837MHz. 12 GB GDDR6 memorije radi na 15 Gbps efektivno. Display izlazi se sastoje od sada standardnog pojedinačnog HDMI 2.1 porta zajedno sa tri DisplayPort v1.4a porta.

RTX 3060 Gaming X opremljen je najnovijim Twin Frozr 8 hladnjakom sa dvostrukim ventilatorom, dok neki proizvođači promovišu kartice srednje klase sa veoma velikim trostrukim ventilatorima. Twin Frozr 8 hladnjak radi svoj posao s lakoćom. Zabeležena je temperatura opterećenja od samo 63° C nakon oko 10 minuta 100% opterećenja. Ukupne igračke performanse RTX 3060 su pristojne, čak i ako vas ne oduševe kao ostale Ampere kartice. 12 GB VRAM-a je lepo imati. Dovoljno je za bilo koju igru sada i u dogledno vreme i sposobno je za savršeno glatke 1080p igre. Može se lako pokretati pri 1440p ako vratite nekoliko podešavanja da biste stalno bili iznad praga od 60 fps. Procena učinka je uvek povezana sa cenom. RTX 3060 je zapravo dobra kartica ako cene završe na pristojnom nivou. MSI RTX 3060 Gaming X je sjajan primer onoga što kartica srednje klase treba da bude. Takva kartica ne bi trebalo da se pretvara da je Nvidia RTX 3080. Twin Frozr 8 hlađenje lako ukroćuje GA106 GPU, održavajući ga hladnim i tihim u svakom trenutku, što omogućava kartici da radi u najboljem izdanju.

Izvor: Pcgamer

