Stiže Paramount+ streaming servis

Od 4. marta, ViacomCBS će transformisati CBS All Access u Paramount+ streaming servis. Do toga dolazi nakon što je CBS All Access imao najbolji kvartal do sada, sa rastom gledalaca od 56 procenata (ukupno ih sada ima 30 miliona, od čega je 19.2 miliona u SAD-u).

Paramount+ će naslediti više od 30.000 epizoda serijskog programa (od toga je 7.000 sati programa za decu, 5.000 sati reality programa i 6.000 epizoda komedije), 2.500 filmova i 1.000 sportskih događaja koji su spremni za stream-ovanje. Pored toga, u planu je da se ove godine lansira još 36 novih, originalnih serija, koje će biti dostupne samo na ovoj platformi. Paramount planira da određene filmove iz svoje produkcije stream-uje u periodu od 30 do 45 dana nakon bioskopske premijere, dok će redovan vremenski gap biti 90 dana nakon inicijalnog predstavljanja.

ViacomCBS je objavio i cene novog streaming servisa. Od marta će na raspolaganju biti premium pretplata od 10 dolara, koja uključuje prenose sportskih događaja i vesti, i neće sadržavati reklame. Nešto kasnije, od juna, biće dostupna i pretplata od 5 dolara, koja će uključivati i prikaz reklama. Inače, CBS All Access će od 4. marta biti rebrendiran u SAD-u, Latinskoj Americi, Kanadi, od 25. marta u nordijskim državama, a u Australiji kasnije tokom ove godine. Za ostala tržišta nisu date informacije, ali rečeno je da će biti blagovremeno najavljeno.

Izvor: Engadget

