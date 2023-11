Stiže The Last of Us Part II za PlayStation 5

Prošlo je skoro godinu dana od The Last of Us groznice. Zahvaljujući seriji za igru su se zainteresovali i oni koji nisu gejmeri. Tu je i novo iznenađenje – Naughty Dog je najavio The Last of Us Part II Remastered za PS5.

Neke informacije o igri su procurele još pre zvanične najave, pa se već tada govorkalo da izlazi 19. januara 2024. godine (što je tokom najave i potvrđeno). Najviše pažnje je privukao dodatak No Return – “roguelike survival mode” – omogućava sveže iskustvo, posebno kada su u pitanju borbe s neprijateljima. Tu su i novi likovi čije uloge igrač može da preuzme.

Oni koji su već igrali Part 2 na PS4 konzoli mogu sve da dožive iz početka (prvi put su mogli da je igraju tokom leta 2020. godine). Tu su i tri nivoa koji su isečeni iz prethodne kampanje, što pojačava uzbuđenje ljubitelja igre.

Pogledajte trejler:

Kao što smo već rekli: igra izlazi u januaru sledeće godine za PlayStation 5, a poznavaoci kažu da je vrlo verovatno da će se kasnije pojaviti i verzija za PC. Oni koji već imaju PS4 verziju, remaster mogu da dokupe za samo 10 dolara.

Spisak svih poboljšanja u The Last of Us Part II Remastered za PS5 možete da pogledate ovde.

Izvor: The Verge

