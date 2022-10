Store Is Closed: IKEA traži da se igra promeni

The Store Is Closed je horor igra preživljavanja, a priča je smeštena u zatvorenu prodavnicu nameštaja. Neki su u radnji prepoznali IKEA momente, što se kompaniji ne dopada.

Developeri su ubrzo po objavljivanju vesti o igri dobili pismo u kojem iz kompanije IKEA traže da se naprave izmene, a kako je igrači ne bi upoređivali s ovim prodavnicama nameštaja i drugih kućnih potrepština. Advokati tvrde da se u igri krše autorska prava koja su u vezi s IKEA brendom, budući da se u medijima već poredi s novom horor igrom.

Igru je napravio Jacob Shaw, a IKEA mu je dala deset dana da napravi tražene izmene. The Store Is Closed je u finalnoj fazi, što znači da igra još uvek nije izašla. Do cilja se stiglo zahvaljujući uspešnoj Kickstarter kampanji u okviru koje je prikupljeno čak 49 hiljada dolara.

Igrač mora da pravi oružje, da gradi utvrđenja, baš kao da sklapa IKEA nameštaj. Niko naravno nije spomenuo reč „IKEA“ tokom kampanje, ali developeru ipak preti tužba. Ostaje da se vidi šta će se do kraja dogoditi i hoće li The Store Is Closed ikada stići do igrača.

Izvor: Kotaku

Podelite s prijateljima

Tweet