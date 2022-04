Tesla robotaxi biće jeftiniji od vožnje autobusom

CEO kompanije Tesla, Elon Musk, ponovo je svojom izjavom privukao pažnju javnosti. Ovog puta, tema je bila Tesla robotaxi. Prva predviđanja su bila da će se robotaxi naći na ulicama još 2020. godine, ali je sada taj rok pomeren za 2024. godinu, do kada Musk smatra da će se obezbediti dovoljno velik obim proizvodnje.

Smete li da sednete u Tesla taxi bez vozača?

Međutim, izjava koja je privukla pažnju ne odnosi se na to, već na cenu vožnje robotaxi-jem. Naime, Musk je naveo da smatra će biti u mogućnosti da omogući najjeftiniju vožnju taksijem do sada. Na osnovu projekcije troškova, on očekuje da će vožnja Tesla robotaxi-jem biti jeftinija od najjeftinijih (subvencionisanih) autobuskih ili metro karata.

On je naveo i da će ova vozila biti potpuno optimizovana za autonomnu vožnju, što znači da neće imati volan ili pedale gasa i kočnice. A pošto neće biti vozača, dobiće se još jedno mesto za putnike, pa se i time ostvaruje dodatna ušteda.

Ako uspe u ovoj nameri, Musk će obezbediti mirnu budućnost za Tesla automobile, jer će definitivno promeniti percepciju javnog transporta.

Izvor: ZDNet

Podelite s prijateljima

Tweet