Tesla snižava cene osnovnih varijanti Model 3 i Model Y automobila

Kompanija Tesla je odlučila da održi visok nivo prodaje svojih električnih automobila, a da bi to uspela odabrala je taktiku snižavanja cena jeftinijih modela. Njihov osnovni Model 3, Standard Range Plus verzija, koštaće 36.990 dolara (umesto 37.990 dolara, dok će Standard Range Model Y biti dostupan po ceni 39.990 dolara (umesto 41.990 dolara). Kompanija je Model Y učinila dostupnijim i time što je pomenuti Standard Range predstavila u januaru ove godine, pa se može reći i da ovo smanjenje cena predstavlja dodatno iznenađenje.

Istovremeno se pominje i da će Bajdenova administracija verovatno vratiti GREEN (Growing Renewable Energy and Efficency Now) Act, sa dotiranjem do 7.000 dolara za kupovinu električnih vozila, to može značajno da potpomogne porast potražnje za Tesla vozilima.

Ipak, da bi nekako kompenzovali „gubitke“ smanjenjem pomenutih cena, Performance varijante oba modela će poskupeti. Model 3 u ovoj varijanti će koštati 55.990 dolara (umesto 54.990 dolara), dok će Model Y takođe poskupeti 1.000 dolara (sa 59.990 dolara na 60.990 dolara).

Izvor: Engadget

