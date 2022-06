The Gollum video igra stiže krajem septembra

Lord of the Rings: Gollum, nadolazeća video igra sa Golumom u glavnoj ulozi koja je prvi put otkrivena 2019. godine, konačno će biti objavljena 1. septembra, objavila je kompanija Daedalic Entertainment. Igra će biti dostupna za PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S, a verzija za Switch je u pripremi i biće objavljena kasnije tokom 2022. godine.

Mnogo šunjanja i avantura

Ako ste upoznati sa Golumovom mračnom prirodom iz knjiga i filmova, nećete se iznenaditi kada čujete da ćete se mnogo šunjati da biste stigli tamo gde treba da idete. Biće tu naravno i dosta obliazaka životne sredine – Golum je proveo dosta vremena istraživajući svet oko sebe i praveći velike skokove kako bi izbegao opasnosti. Igrači će takođe imati prilike da reaguju na situacije kao Golum ili kao njegov “ljubazniji” oblik, Smeagol, a vaši izbori mogu imati posledice na priču igre u nastavku.

Igra Gollum započinje veliki mesec za franšizu Lord of the Rings, jer počinje dan pre Amazon Prime Video TV serije Lord of the Rings. Lepo je konačno videti datum izlaska za veliku igru ove godine, posebno nakon što su igre poput Starfielda, Redfalla i nastavka Breath of the Wild prebačene tek za 2023. godinu.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet