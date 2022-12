The Last of Us Part I stiže za PC tokom 2023. godine

The Last of Us Part I zvanično će se pojaviti na PC-u 3. marta 2023. godine. Ovakva najava prati lansiranje igre na konzoli PlayStation 5 koja se desila 2022.

The Last of Us Part I već sada ima brojne fanove

Prvi deo je moderan rimejk originalne The Last of Us, dramatične igre sa zombijima, koja je izašla 2013. i brzo je postala miljenik industrije igara. Od tada je postojao nastavak, nadograđena verzija te igre, remaster verzija originalnog naslova za PS4, i još nekoliko drugih iteracija, plus HBO serija koja izlazi u januaru.

Iako The Last of Us Part I na PS5 izgleda sjajno, igra ostaje verna svom izvornom materijalu. Za ljubitelje ove franšize to nije strašno, a uskoro će novi igrači na PC-u imati priliku da je sami procene.

Izvor: Engadget

