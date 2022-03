The Quarry – tinejdžerska horor igra od autora Until Dawn

Supermassive Games i 2K su predstavili The Quarry, tinejdžerski horor naslov koji vas tera da ponovo odlučujete o sudbinama junaka. Vi kontrolišete devet savetnika u kampu dok noć proslavljanja kraja letnjeg kampa brzo prolazi.

Horor spektakl The Quarry stiže 10. juna

U The Quarry-ju glume David Arquette, Ariel Winter, Lance Henriksen, i još mnogi drugi iz produkcija kao što su A Nightmare on Elm Street, Dollface i Jurassic World. Kao i sa Until Dawn i sličnim igrama, moraćete naporno da radite ako želite da što više ljudi preživi. Multiplejer je takođe izuzetno važan.

Možete imati “couch co-op” gde ljudi kontrolišu individualne savetnike, kao i sedam ljudi koji glasaju o vašim odlukama. Pored podesivih nivoa težine, postoji „Movie Mode“ koji u potpunosti uklanja igru i čak vam omogućava da odaberete kako će se priča odigrati. The Quarry stiže 10. juna za PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One i Windows računare. Detalji igre nisu još uvek nisu dovoljno poznati.

