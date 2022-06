The Sims 4 igrači sada mogu menjati zamenice njihovih likova

The Sims 4 od sada ima opciju prilagođavanja zamenice svojih likova. Ova funkcija je za sada dostupna samo u engleskoj verziji The Sims 4. EA i Maxis planiraju da je vremenom poboljšaju i učine dostupnom na više jezika.

Igrači će moći da unesu zamenice koje žele u tekstualne okvire. Podešavanja pokazuju kako će zamenice funkcionisati iu kontekstu — npr. „on/ona/oni bi hteli sir na žaru.” Programeri su radili sa GLAAD-om i projektom It Gets Better kako bi stekli dublje razumevanje uticaja i upotrebe zamenica. Organizacije su pomogle timu da shvati gde i kako se binarne reprezentacije pola koriste u igri.

Iako je The Sims 4 prvobitno objavljen 2014. godine, EA i Maxis su nastavili da podržavaju igru paketima proširenja i ažuriranjima. The Sims 4 je bila jedna od 10 najigranijih igara u SAD-u u prva tri meseca ove godine, pobedivši igre kao što su Rocket League i Elden Ring.

