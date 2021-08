Top 5 video igara koje nas uskoro očekuju

Industrija video igara je i dalje u usponu, kako kod nas, tako i u svetu. Od prošle godine taj trend je nastavio da raste i svi gejmeri, bez obzira da li su amateri koji to rade u slobodno vrieme ili su pravi virtuelni profesionalci, sa pažnjom prate šta se događa na gejming sceni. Broj korisnika se povećava kao i broj video igara, a zainteresovanost za nove igre takođe raste. Od nastavaka i ekspanzija, bolje grafike, napredne veštačke inteligencije pa sve do priča čije radnje ostavljaju bez daha, s nestrpljenjem čekamo – šta je sledeće?

Tako i ove godine s velikim nestrpljenjem očekujemo dolazak novih nastavaka najpopularnijih videoigara, ili nešto sasvim novo… Prema onome što je najavljeno, gejmeri će moći da imaju potpuno novo iskustvo na televizorima, koji ne služe samo za gledanje vesti, serija ili fimova. Samsung Neo QLED serije biće vaš najbolji saveznik za igranje video igara, bez osećaja krivice, jer kad stvari funkcionišu savršeno, ne bi trebalo da ih menjamo, zar ne? 😊

Zato smo za vas izdvojili 5 najnovijih video igara koje gejmeri željno iščekuju, a kada budu zvanično predstvaljeni sigurni smo da ih čeka nezaboravno gejming iskustvo.

Far Cry je originalna video igra, omiljena među gejmerima širom planete, posebno osmišljena strategija gerilskog ratovanja, gde igrač samostalno preuzima neprijateljske baze planiranjem, strateškim razmišljanjem i brzim reakcijama. Najnoviji nastavak koga, prema najavama možemo očekivati 7. novembra 2021, vraća se u tropsko okruženje karipskog ostrva Yara. U Far Cry igrama generalno, pa tako i u najnovijem nastavku, važno je imati dobro ozvučenje kako bi se čulo šuškanje čuvara dok im se približavate. Idelana kombinacija sa Neo QLED televizorima je dobar izbor Samsung zvučnika, koji zajedno stvaraju poseban Q-symphony osećaj.

Svako ko je imao PlayStation u svom životu, sigurno zna za ovu igru. Novi igrači fascinirani su stepenom realnosti i osećajem adrenalina po kojima su trkačke igre poznate, dok oni iskusniji igrači znaju da ova igra okuplja sve generacije. Koliko puta ste okupili društvo i igrali Gran Turismo jedan protiv drugoga? Zato ova igra budi lepe uspomene, a najnoviji Gran Turismo 7 biće eksluzivan za PlayStation 5, a njegovo iščekivanje do 2022. je još uzbudljivije jer nas čeka pravo iskustvo dobro poznate „stare“ vožnje za nove generacije.

Prošlu generaciju PlayStation igara obeležile su igre otvorenih svetova. Gejmeri znaju zašto je to tako – u takvim igrama igrač ima skoro neograničene mogućnosti kretanja i koje zadatke i misije će prvo obaviti, a tu je i prikupljanja materijala, oružja i slično. U istom stilu nas je i novi Horizon Forbidden West koga možemo očekivati krajem ove godine, u kome možemo videti borbu protiv mehaničkih zveri, a priču prati pretnja crvene kuge, koja se pojavila na teritoriji bivše Kalifornije. Kako moderna igra zahteva i moderan uređaj za igranje, zato ćete uživati istražujući ovaj neverovatni svet u visokoj 8K rezoluciji, koju omogućavaju suvremeni Neo QLED televizori.

„A Choice From The Gods Is As Useless As The Gods Themselves“… ⚔️ God of War oduvek je bio i biće kultni gejmerski naslov, kao i njegov glavni junak Kratos. Verovatno ga zato najviše i iščekujemo, ali dosta toga o njemu i ne znamo, osim da se planira za 2022. godinu. Možda je tako i bolje, jer kada ga pustimo na svojim televizorima, sigurni smo da se sledećih nekoliko dana nećemo odvajati od televizora.

Ko voli pucanje i masivne multiplayer mape za ratovanje, Battlefield je upravo najbolji primer za to. Nakon što se vratio „svojim korenima“ u prošlom naslovu, gde se radnja odvija u Drugom svetskog ratu, novi Battlefield događaće se u budućnosti. Ne zna se još puno o novom nastavku kao o God of War, ali se zna da će podržavati bitke do 128 igrača odjednom, kao i priču koja će se bazirati na jednom velikom, dinamičnom konfliktu. Jedva čekamo 22. novembar ove godine kada je najavljen njegov dolazak!

Samsung Neo QLED televizori savršene su gejmer mašine, koji svojim bogatstvom tehnologija čine svaki sat igranja jedinstvenim doživljajem. Zato će ovi nadolazeći gejming naslovi na njima biti prava gejmerska senzacija za svakog igrača, bez obzira da li se bavi gejmingom kao takmičar ili koristi video igre kao način relaksacije posle posla.

Spremni dočekajte premijerne gejming naslove uz Samsung Neo QLED televizore, a više informacija o dostupnim modelima saznajte na https://www.samsung.com/rs/tvs/qled-tv/highlights/

Podelite s prijateljima

Tweet