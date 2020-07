Trećina developera odložila lansiranje svojih igara zbog virusa korona

Iako se smatra da je period u kojem su korisnici zatvoreni u svoja četiri zida dobar za developere video igara, realnost je nešto drugačija, pa su mnogi projekti odloženi upravo zbog virusa korona.

Otkriveno je da je čak 33% developera odložilo svoje projekte, a kao osnovni razlog se navodi prelazak na rad od kuće. Čak 70% od ispitanih developera potvrdilo je da sada radi od kuće, te da takve okolnosti negativno utiču na projekte. Za odlaganje je odgovorna i nedostupnost odgovarajućeg hardvera, budući da konzole uglavnom nije moguće testirati kod kuće, a zbog bezbednosnih pravila, pa to utiče i na odlaganja u proizvodnji. Faktor koji utiče na novonastale probleme je sigurno i stres, budući da pandemija plaši, karantin stvara psihičke poteškoće, a ne pomaže ni to što je ceo svet u haosu.

Stres utiče i na one developere čije će se igre pojaviti u najavljenom roku, te mnogi tvrde da im je produktivnost opala od početka karantina. Situacija je tako uticala na mnoge igre, te su naslovi kao što su Iron Man VR, Sword Art Online: Aliciziation Lycoris, Death Stranding’s PC port, The Dark Pictures: Little Hope i Mafia: Definitive Edition već pretrpeli odlaganja zbog pandemije.

Izvor: PC Gamer

