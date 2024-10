Twitch uklanja popularni BibleThump emotikon zbog isteka licence

Emotikon iz igre The Binding of Isaac biće uklonjen krajem septembra, što je pomalo čudno.

Kreator Edmund McMillen kaže da je ‘100% u redu s obnovom prava’

Popularni Twitch emotikon BibleThump nestaje krajem septembra, a to nema mnogo smisla. Twitch je u objavi (preko Kotaku-a) naveo da se emotikon uklanja zbog isteka licence, ali vlasnik prava, Edmund McMillen, kaže da bi rado obnovio licencu, ali da to nije do njega. BibleThump je bio toliko popularan da je ušao u pregled značenja Twitch emotikona iz 2020. godine, kao korisni vodič za svakoga ko je zbunjen čudnim facama koje plutaju po njihovim ekranima.

„Ljubitelji roguelike igara će prepoznati ovaj emotikon iz The Binding of Isaac. To je beba Isaac, sa suzama koje teku niz njegovo lice. Gledaoci strima koriste BibleThump kada se dogodi nešto veoma tužno ili dirljivo na strimu.“

Iako je emotikon popularan, neće biti tu još dugo. „Kraj ere BibleThump (2013-2024) je blizu!“ Twitch je napisao na X-u. „Dana 30. septembra, prava na naš omiljeni emotikon ističu. Iako je ovo tužna vest, znamo da svi emotikoni odlaze u raj. GOVOREĆI O TUGI – trebaće nam novi emotikon da iskažemo ova osećanja…“

Takve stvari se dešavaju — sadržaj nestaje zbog isteka licence, što nije ništa novo u svetu video igara. Ali, kako pokazuje priložena beleška iz zajednice, situacija je postala čudnija kada je Edmund McMillen, kreator The Binding of Isaac, rekao da je otvoren za produženje dogovora. „Za one koji se pitaju šta se dogodilo sa BibleThump emotikonom, 100% sam spreman da pronađemo dobro rešenje kako bismo zadržali ili modifikovali emotikon, ali ja ne upravljam novim Twitch politikama, tako da je to stvarno do njih,“ napisao je McMillen. Potvrdio je u posebnim objavama da i dalje poseduje prava na emotikon i ponovio da je „100% u redu sa obnovom prava.“

Zašto se to onda ne dešava? Neki na X-u su ironično sugerisali da Twitch možda ne može da priušti novi dogovor: Twitch je u vlasništvu Amazona, jedne od najvećih i najvrednijih kompanija na svetu, ali se izveštava da se Twitch muči da ostvari profit. To ne deluje verovatno. Ne znamo koliko bi koštala licenca za jedan emotikon zasnovan na staroj indie igri, ali nemoguće je zamisliti da bi to bio veliki deo Twitch-ovih prihoda. Drugi su spekulisali da Twitch želi da pređe na emotikone koje sami prave i koje bi u potpunosti posedovali, što bi moglo biti ono na šta je McMillen aludirao kada je pomenuo „nove Twitch politike“.

