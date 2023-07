Twitter je zvanično promenio naziv u X

Twitter je promenio svoje zvanično korisničko ime u X. Ako pokušate da pristupite zvaničnom nalogu Twitter-a, prikazaće se poruka: “Ovaj nalog više nije aktivan. Pratite X za najnovije informacije.” Svi prethodni tvitovi sa Twitter naloga sada su dostupni na nalogu X.

Musk se potrudio da ukloni sve tragove plave ptice

To nije sve. Twitter-ov servis pretplate “Twitter Blue” sada ima naziv XBlue. To znači da većina starih zvaničnih Twitter naloga više ne koristi naziv Twitter, već ga je zamenila sa X. Ipak, TwitterSupport je sada samo Support, TwitterDev je postao Xdevelopers, a TwitterAPI je sada API.

Prema izveštajima Techcrunch, Twitter nije odmah dobio korisničko ime X, jer je to korisničko ime pripadalo osobi po imenu Gene X Hwang iz fotografskog/video studija pod nazivom Orange Photography. Međutim, to se promenilo. Hwang je tvitovao sa novim korisničkim imenom “sve je dobro kada se dobro završi”, pa se nadamo da je na neki način obeštećen zbog toga što ne koristi više to ime.

Takođe, Musk se potrudio da ukloni sve tragove Twitter-ovog brendiranja i logotipa, uključujući i delimično uklanjanje Twitter znaka sa svoje zgrade u San Francisku. Međutim, ovaj pokušaj je bio zaustavljen kada je policija intervenisala zbog toga što još uvek ne postoji potrebna dozvola za tako nešto.

Izvor: Engadget

